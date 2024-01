Racionamento de Água em Londrina e Cambé: Medidas Urgentes Frente aos Reservatórios em Níveis Críticos

LONDRINA E CAMBÉ – 17 A 20/01 – AVISO DE UTILIDADE PÚBLICA

Reservatórios em níveis mínimos exigem novas manobras operacionais

A Sanepar informa que o calor persistente ainda está dificultando a recuperação dos níveis dos reservatórios que atendem as regiões Oeste de Londrina e Sul de Cambé. O consumo se mantém elevado por isso, será necessário executar novamente manobras operacionais compensatórias, restringindo o abastecimento, a fim de recuperar os níveis dos reservatórios.

Nesta quarta-feira (17), uma das unidades do Centro de Reservação Bandeirantes será desligada do meio-dia às 21h. Com normalização da distribuição de água ocorrendo, de maneira gradativa, entre a noite de hoje e a madrugada desta quinta-feira (18).

Os bairros afetados estão localizados nas regiões Oeste de Londrina e Sul de Cambé. São eles: Estância Ibirapuera, Vila Hípica, Jardim Jockey Club, C. H. Gávea, Jardim Olga, Jardim Messiânico, Jardim Bandeirantes, Res. Portal dos Bandeirantes, Cj. Res. Orion, Parque Rodocentro, Jardim Arthur G. dos Santos, Jardim das Araucárias, Jardim Country Club, Jardim Santo Antônio, Jardim Palermo, Jardim Shangri-Lá A, Jardim do Norte, Vila Vitória, Vila Aurora, Jardim Bancários, Jardim Campo Belo, Jardim San Remo, Pq. Residencial Alvorada, Jardim Coroados, Jardim Veraliz, Vila Brilha, Jardim Baldan, Jardim Alvorada, Jardim Dom Bosco, Vila Judith, Jardim Andrade, Jardim Sumaré, Jardim Champagnat, Jardim Iguaçu, Jardim Leonardo da Vinci, Jardim Araxá 1 e 2, Jardim D’Ático, Parque Jamaica, Parque Residencial Pinheiros, Jardim Sabará 1 e 3, Jardim Olímpico, Jardim Colúmbia A, B, C e D, Cafezal, Estância Senhorinha, C.H. Avelino Vieira, Jardim Maracanã, João Turquino, Parque Universidade 1 e 2, Royal Forest, Golden Hill Residence, Gleba Esperança, em Londrina, e os jardins Novo Bandeirante 1 e 2 e Silvino 1 e 2, além do Jardim Riviera, em Cambé.

Nesta quinta-feira (18), uma das unidades do Centro de Reservação Esperança será desligado das 9h às 21h. Os bairros afetados são: os jardins Ana Eliza 1, Elizabeth, União, Ecoville 2 e Bella Vida, os parques Maracanã, Das Américas, Campos do Conde, chácaras Manella e Santa Maria e Recanto Sumaré. A distribuição de água deve se normalizar entre a noite de quinta e a madrugada de sexta.

Na sexta-feira (19), será desligado o Centro de Reservação Maria Lúcia das 9h às 21h. São afetados bairros da região Oeste de Londrina. São eles: Jardim Imagawa, Moradias Cabo Frio, Res. Severo De Rudin Canziani, Jardim Hirata, C.H. Marajoara, Vila Flora, Jardim Maria Luiza, Jd. Nova Olinda, Residencial Anselmo Vedoato, Jardim Barcelona, Jardim Santo André, Jardim Ana Terra, Jardim Santa Madalena, Jardim San Martin, Jardim Noroeste, Jd. Nova Londrina, Jd. Maria Do Carmo, Jardim Santiago, Jardim Atlântico, Portal Do Império, Jardim Savana, C. H. Santiago, C.H. Santiago 2, Jardim São Tomás, Jardim Das Américas, Jardim Império Do Sol, Res. Itamaraty, Jardim Holanda 2, Jardim Coliseu, Jardim Dos Andes, Jardim Costa Do Sol, Jardim Holanda, C.H Garça Real, Jardim Leonor, Cond. Resid. Ana Terra, Parque Industrial Caçique, Pq. Ind. Horácio Sabino, Jardim Rosicler, Parque Industrial Nishi 1 e 2, Jardim Maria Lucia, Res. Santa Rita do 1 ao 7, C.H. Morumbí, Jd. Leste Oeste e Jd. São Francisco de Assis.

A distribuição de água nestes bairros deve se normalizar entre a noite de sexta e a madrugada do sábado (20).

REFORÇO – Terá início em fevereiro a obra que irá ampliar a condição de abastecimento da região Oeste de Londrina e Sul de Cambé. Trata-se de um contrato de R$ 27 milhões que viabiliza a instalação uma nova estação elevatória na Rua Sergipe. Uma nova linha de adutora, de 5,6 mil metros, levará água da região central de Londrina até a região Oeste. Esta é a última etapa de ampliação do Sistema Tibagi e tem duração de 14 meses.

Equipes técnicas estão trabalhando dia e noite para equalizar a distribuição de água em Londrina e Cambé. Na madrugada, evitando ruídos, está sendo realizada pesquisa de vazamentos com aparelhos de geofonamento, isto é, um sistema de ausculta da rede para localizar vazamentos ocultos.

ORIENTAÇÕES – Caso permaneça as temperaturas elevadas e a ausência de chuvas, podem ser programadas novas manobras. Neste momento, a população precisa priorizar o uso da água potável para alimentação e higiene pessoal.

Nas regiões com manobras compensatórias, podem ficar sem água principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br