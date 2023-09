Radares da PRF Flagram Mais de Mil Motoristas por Dia Durante Feriadão no Paraná

Durante o feriado prolongado da Independência, os radares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) não deram trégua no Paraná, flagrando uma média de mais de mil motoristas por dia. Durante os quatro dias da operação, esses olhos eletrônicos capturaram um total de 4.123 veículos excedendo os limites de velocidade permitidos nas rodovias federais do estado.

As infrações de trânsito também incluem 414 motoristas autuados por ultrapassagens proibidas, 74 por dirigir sob a influência do álcool (sendo que sete foram presos), 234 condutores e passageiros flagrados sem o uso do cinto de segurança, e 37 crianças transportadas sem o dispositivo de retenção adequado, como a cadeirinha ou o bebê conforto, ou de forma incorreta.

Além disso, um total de 2,7 mil motoristas passaram pelo teste do bafômetro, com mais de 10 mil pessoas e veículos submetidos a fiscalizações rigorosas. No total, 166 veículos foram recolhidos devido a irregularidades. Durante a operação, registrou-se também a ocorrência de 77 acidentes, resultando em 86 pessoas feridas e sete vidas perdidas. É importante ressaltar que esses números são preliminares e podem sofrer alterações.