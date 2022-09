Rapaz é preso por tráfico de drogas no Jardim Riviera em Cambé

Ao perceber a presença dos policiais, o indivíduo tentou se evadir do local, mas acabou sendo abordado. Em busca pessoal, com ele foi localizado 3 porções de cocaína, 1 poção de maconha e R$ 20 reais.

A Polícia Militar prendeu durante a tarde desta quarta-feira (28/09), por volta das 15h20, um homem suspeito de comercializar entorpecentes na Rua Antonio Raposo Tavares no Jardim Riviera em Cambé.

De acordo com as informações, a equipe ROTAM dos Soldados R. Santos e R. Fernandes sob o comando do Sargento Carlos, estavam em patrulhamento pelo endereço acima mencionado quando visualizaram um rapaz em atitude suspeita.

Ao perceber a presença dos policiais, o indivíduo tentou se evadir do local, mas acabou sendo abordado. Em busca pessoal, com ele foi localizado 3 porções de cocaína, 1 poção de maconha e R$ 20 reais.

Ainda em diligências, os policiais encontraram no quintal de uma residência, no interior de um tênis, porções de cocaína e maconha e dinheiro trocado.

Diante dos fatos, foi dado a voz de prisão ao rapaz e encaminhado juntamente com o material apreendido à Central de Flagrantes da Delegacia de Polícia de Cambé para os procedimentos adequados.