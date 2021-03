Rapazes ficam feridos em acidente de trânsito envolvendo duas motos em Cambé

Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (18/03), por volta das 12h25, na Rua Cianorte no Jardim Ana Eliza II em Cambé.

De acordo com as informações, uma motocicleta HONDA/CG 160 FAN de cor preta acabou colidindo contra uma moto HONDA/CG150 TITAN MIX ES de cor cinza.

Os Socorristas do Siate atenderam as vítimas, W. L. D. S. J. de 23 anos que sofreu ferimentos considerados leves e T. A. C. S. de 21 anos que sofreu ferimentos considerados moderados.

Apesar do susto, as vítimas passam bem.