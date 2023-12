Redução de R$0,30 no Preço do Diesel Anunciada pela Petrobras para Quinta-feira

A Petrobras anunciou uma diminuição de R$ 0,30 no preço do diesel a partir desta quinta-feira. O valor por litro, que antes era de R$ 3,78, passará a ser de R$ 3,48 nas distribuidoras de combustíveis. Esta decisão, divulgada nesta terça-feira, não afetará os preços da gasolina e do gás de cozinha, que permanecerão inalterados.

Essa mudança reflete uma análise cuidadosa dos mercados nacional e internacional pela Petrobras, desde a implementação, em maio de 2023, de uma nova estratégia comercial em substituição à política de preços anterior. Esta estratégia incorpora parâmetros que buscam refletir as condições otimizadas de refino e logística da empresa na definição de seus preços, como detalhado em comunicado à imprensa.

No acumulado do ano, a redução do preço de venda do diesel A da Petrobras para as distribuidoras atinge R$ 1,01 por litro, representando uma queda de 22,5%.