Relatório do Corpo de Bombeiros de Cambé registra quatro acidentes de trânsito dia 16/03/2023

O primeiro acidente ocorreu às 7h44 na Rodovia Melo Peixoto, km 161, envolvendo dois automóveis. Uma mulher de 25 anos sofreu ferimentos leves e um homem de 40 anos não se feriu. Os veículos envolvidos foram um VW Novo Gol 1.0 Track, de cor preta, e outro não identificado, de cor não apurada.

O segundo acidente aconteceu às 10h05 na Rua Ermida, n° 444. Uma colisão entre um automóvel Fiat Toro Freedom AT, de cor prata, e uma motocicleta Honda CG 125 Titan ES, de cor azul, deixou um homem de 20 anos com ferimentos moderados.

O terceiro acidente foi registrado às 12h55 na Avenida Brasil, n° 1534. Três mulheres foram vítimas de uma colisão envolvendo um ônibus Mercedes-Benz Mpolo Senior ON, de cor prata, e um automóvel Peugeot 208 Allure, de cor branca. Uma jovem de 17 anos e uma mulher de 55 anos sofreram ferimentos leves, enquanto outra mulher, de 37 anos, teve ferimentos moderados.

Por fim, às 18h32, foi registrada uma queda de veículo na Rua NS do Rocio, n° 1206. Uma mulher de 35 anos sofreu ferimentos moderados após a queda de sua motocicleta Honda CG 160 Start, de cor preta.

Os bombeiros foram acionados em todos os casos e prestaram os primeiros socorros às vítimas no local dos acidentes. As pessoas feridas foram encaminhadas aos hospitais da região para atendimento médico. As causas dos acidentes não foram informadas no relatório.