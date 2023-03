Acidente de trânsito envolvendo ônibus e automóvel deixa três vítimas em Cambé

No dia 16 de março de 2023, por volta das 12h55, o Corpo de Bombeiros de Cambé recebeu um chamado para atender a um acidente de trânsito na Avenida Brasil, número 1534. Segundo as informações fornecidas, ocorreu uma colisão envolvendo um ônibus Mercedes-Benz modelo MPolo Senior ON, de cor prata/Amarelo, e um automóvel Peugeot 208 Allure, de cor branca.

No local do acidente, os bombeiros encontraram três vítimas, todas do sexo feminino. A primeira vítima foi identificada como A.D.O.D.M, de 17 anos, que sofreu ferimentos leves no acidente. A segunda vítima, M.A.D.C, de 55 anos, também teve ferimentos leves. A terceira vítima, G.V, de 37 anos, sofreu ferimentos moderados.

Os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos às vítimas no local do acidente e em seguida as encaminharam ao hospital para receberem atendimento médico especializado. Ainda não se sabe o que teria causado o acidente, mas as autoridades competentes estão investigando o ocorrido para identificar as possíveis causas do acidente.

O Corpo de Bombeiros de Cambé ressalta a importância de os condutores de veículos respeitarem as leis de trânsito e dirigirem com prudência e atenção para evitar acidentes. Além disso, em caso de acidentes, é fundamental que os envolvidos busquem ajuda imediatamente para que as vítimas possam receber os cuidados necessários o mais rápido possível.