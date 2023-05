Relatório dos Bombeiros de Cambé registra ocorrências de acidentes e incêndios em 17/05/2023

No dia 17 de maio de 2023, o Corpo de Bombeiros de Cambé registrou diversas ocorrências, envolvendo acidentes de trânsito, agressão e incêndios. O relatório apresenta um panorama das atividades desempenhadas pelos bombeiros durante o dia.

Um engavetamento foi registrado na Rodovia PR-445, no km 80, às 17h29. O acidente envolveu quatro veículos: um automóvel GM Astra GL de cor branca, um Renault Kwid Zen 10MT de cor prata, um Jeep Compass Limited S de cor branca e uma motocicleta Honda CG 150 Titan ESD de cor vermelha. Um homem de 42 anos, identificado pelas iniciais D.S.C., ficou ferido com gravidade moderada.

Outra ocorrência ocorreu às 15h01, na Rua Otto Gaertner, nº 65, onde ocorreu uma agressão. Um homem de 40 anos, identificado como W.B.D.S., sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento pré-hospitalar.

No município de Bela Vista do Paraíso, às 14h21, houve um incêndio em vegetação, localizado na Avenida Tiradentes, n° 1. Os bombeiros foram acionados para controlar as chamas e evitar a propagação do fogo.

Em Cambé, na Rua dos Caçadores, nº 391, às 9h29, ocorreu um incêndio em uma edificação. Uma casa de madeira foi consumida pelas chamas, exigindo a atuação rápida dos bombeiros para combater o fogo e evitar danos maiores.

Um acidente de trânsito envolvendo um atropelamento ocorreu na Rua Esperança da, n° 150, às 8h01. Uma mulher de 45 anos, identificada como R.M.D.F., sofreu ferimentos moderados. O veículo envolvido foi um Ford Fiesta Edge de cor prata.

O relatório dos Bombeiros de Cambé destaca a atuação dos profissionais, que prontamente responderam às ocorrências e prestaram atendimento às vítimas. A população pode contar com a prontidão e dedicação dos bombeiros para garantir a segurança e o bem-estar da comunidade em situações de emergência.