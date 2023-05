Cambé vence Maringá e mantém 100% de aproveitamento no Paranaense sub-15 de basquete

A equipe de Cambé segue dando show no Campeonato Paranaense sub-15 de Basquete, e na noite desta segunda-feira (15), no Ginásio de Esportes João de Deus Almeida, venceu o ADRM Maringá por 85 a 40. Até aqui, foram três vitórias em três jogos e a liderança da chave norte da competição.

A campanha do Semel Cambé conta ainda com vitória na estreia contra Campo Mourão Basquete, fora de casa, por 51 a 36. Na segunda rodada, novo resultado positivo, diante do AGB/Guarapuava, como mandante, por 82 a 20.

O técnico do Semel Cambé, João Saulo Teixeira, destacou positivamente campanha da equipe. “Até aqui, o balanço é altamente positivo, com três vitórias em três jogos. Ontem, tivemos mais uma vitória importante, contra um adversário tradicional e que tem um histórico muito bom no basquete do Paraná. E nossa equipe ainda vem evoluindo bem, com coletivo muito forte, cada um desempenhando bem a sua função. Temos esse diferencial, e sabemos que ainda podemos melhorar”, relatou.

O Semel Cambé sub-15 volta às quadras na próxima semana, no sábado (27), quando recebe o APVE Londrina Basketball, no Ginásio de Esportes João de Deus Almeida, às 14h.

Basquete sub-17

O time do Semel Cambé também disputa o Campeonato Paranaense de Basquete Masculino sub-17. Até aqui, a categoria venceu o Sarandi/Sejuv/ASB por 88 a 32, e foi superada pelo ADRM Maringá por 47 a 46. O próximo jogo do sub-17 também é contra o APVE Londrina Basketball, no próximo sábado (27), no João de Deus Almeida, mas às 15h. Os dois jogos são abertos à comunidade. Vale a pena assistir os dois jogos e torcer pelos nossos atletas.