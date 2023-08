Roubo de Caminhão em Cambé: Proprietária Luta Pela Recuperação

Um incidente de roubo de caminhão ocorrido em junho deixou a cidade de Cambé em alerta. A polícia está atualmente em busca do veículo, avaliado em R$ 350 mil, que estava sem seguro no momento do roubo.

O caminhão estava transportando uma carga de soja avaliada em R$ 250 mil, a qual possuía seguro. De acordo com a proprietária do veículo, o motorista foi abordado por dois homens armados na tarde de domingo, 24 de junho.

A situação ficou tensa quando os ladrões, usando armas, forçaram o motorista a entrar na carreta. O motorista foi mantido como refém em um cativeiro até a tarde da segunda-feira, 24 de junho, quando finalmente foi libertado em Assis, São Paulo. Essas horas de angústia deixaram marcas profundas, tanto nele quanto na proprietária do caminhão.