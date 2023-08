Saiba mais sobre a importância do psicólogo para uma sociedade mais equilibrada

O Dia do Psicólogo é comemorado anualmente no dia 27 de agosto no Brasil. Esta data destaca o profissional da área da saúde mental, responsável por estudar e orientar o comportamento humano.

E por conta da grande importância e função social que, a profissão possui diante da sociedade e de seu funcionamento, fomos conversar com a psicóloga e terapeuta, Simone Braga, que atua em Cambé em diferentes frentes dentro da psicologia. “Infelizmente, mesmo em meio ao século XXI, a maioria das pessoas, negligencia a própria saúde mental. Ainda não existe o entendimento, nem a cultura de que o ser humano precisa saber lidar com os próprios sentimentos, traumas, crises, entre outras condições. E que de fato existem ferramentas diretas para isso”, comenta Simone Braga.

Segundo o Ministério da Educação e Cultura (MEC), para exercer a função de psicólogo em território nacional, o profissional deve ter concluído o curso de ensino superior em psicologia numa instituição de ensino reconhecida pelo MEC. E assim, estará apto à atender pacientes e a propor caminhos e enfrentamento no que diz respeito à saúde mental dos mesmos.

E por falarmos nas diferentes frentes que a psicologia oferta aos profissionais, a atuação do psicólogo em instituições e/projetos socioeducativos é cada vez mais comum, e esse é o caso da psicóloga Simone Braga que- junto de uma equipe multidisciplinar-atende adolescentes e jovens dentro do O CEPASE – Centro de Proteção Assistencial a Saúde e a Educação de Cambé. “É enriquecedor ter contato com tantos adolescentes e jovens que, mesmo diante de situações adversas, muitas vezes enfrentando problemas familiares, entre outras situações, enxergam a importância de buscar pela evolução da saúde mental, que têm sede de evolução, que anseiam pelo melhor para si mesmos”.

Outra parte da vida profissional de Simone Braga se dá pelo atendimento clínico, ou seja, ela atua em sua Clínica e, desta forma, oferta atendimentos terapêuticos à jovens e adultos. “Muitas vezes, as pessoas tendem a dar mais importância à saúde física e deixam de lado a saúde mental. Isso pode ser prejudicial, pois a negligência da saúde mental pode levar a diversos problemas na vida de uma pessoa. Buscar um psicólogo não deve ser visto como uma ação “em último caso”, mas sim como uma forma de cuidar da saúde como um todo. Assim como cuidamos do nosso corpo, ao frequentarmos uma academia, um treino, é importante cuidar da nossa mente, pois ambas estão interligadas e influenciam diretamente na nossa qualidade de vida”.

E por mais que pareça uma questão óbvia, Simone conta que muitas pessoas a abordam perguntando se o que elas sentem são verdadeiramente “motivos” para contarem com a ajuda de um psicólogo. “Sim, as pessoas têm dúvidas sobre quais razões devem considerar para buscar atendimento com um psicólogo. Alguns dos sinais ou motivos devemos considerar em buscar atendimento terapêutico são: alterações frequentes de humor, perda do autocontrole, pensamentos negativos constantes, desânimo constante, ter a sensação contínua de que não tem controle sobre a própria vida, ser constantemente afetado pelo passado, se sentir sobrecarregado com suas funções ou responsabilidades, passar por um trauma, entre outros”.

E para finalizarmos, pedi à Simone Braga que indicasse as formas com que o atendimento psicológico pode agregar à vida de uma criança, adolescente ou adulto. “A psicologia e o atendimento terapêutico têm diversos benefícios que podem acrescentar na vida das pessoas. Como o autoconhecimento, por exemplo, a terapia promove o autoconhecimento, permitindo que o indivíduo identifique e administre melhor seus sentimentos. Isso ajuda a lidar com ideias negativas e emoções adversas. Outra grande vantagem que a terapia proporciona é a busca da “paz com o passado”. Através do acompanhamento terapêutico, é possível trabalhar questões do passado que podem estar afetando o presente, permitindo que a pessoa encontre paz e resolução”.

Outra questão que abordei com Simone foi a questão da autoestima. “A terapia pode ajudar a fortalecer a autoestima, permitindo que a pessoa desenvolva uma visão mais positiva de si mesma e aumente sua confiança, pois lembra que ela promove o autoconhecimento? E assim, o paciente lidará com suas limitações, mas também poderá entrar em contato com habilidades e qualidades que não sabe que possui! E tudo isso impacta a qualidade de seus relacionamentos interpessoais e consequentemente sua qualidade de vida. Realmente, na minha visão como profissional da área da saúde mental, buscar ajuda terapêutica é investir em si mesmo “.

Realmente amei conversar com Simone Braga e saber detalhadamente tudo que a psicologia pode agregar a quem busca por equilíbrio emocional e qualidade de vida! A coluna Bela Manchete parabeniza todos os Psicólogos que atuam de forma técnica e profissional!

Acompanhe a psicóloga Simone Braga em suas redes sociais e saiba mais sobre seu trabalho: @psi.simonebraga .