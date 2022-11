Todo mundo já deve estar sabendo do mega evento que vai acontecer neste final de semana na cidade, mas quando é coisa boa a gente não liga de falar de novo! A primeira edição do Cambé Musical vai trazer para a cidade dois shows de duplas de peso no cenário nacional: Matogrosso & Mathias e Léo & Raphael. O evento será neste domingo (20), no Parque Zezão, a partir das 17h e conta com uma estrutura completa para um evento que vai movimentar toda a cidade.

Para garantir a segurança e o conforto de toda a população, algumas ruas no entorno do Zezão vão ser interditadas já no sábado (19) e o acesso ao parque, mesmo que a pé, não será permitido durante o domingo. A seguir, você confere a lista de ruas que serão bloqueadas e outras orientações para garantir que o evento seja um sucesso!

Interdições

As interdições serão feitas com cavaletes e grades de proteção em ruas estratégicas que contornam o parque. Nos locais em que os cavaletes serão postos, os moradores da região que estiverem com a pulseira de identificação poderão afastar a barreira para passarem com os carros. Já a grade, que é fixa, não permite a passagem de carros e pessoas.

Os cavaletes ficarão nas seguintes ruas: Rua Nossa Senhora do Rocio (em dois pontos: cruzamentos com a Rua Estados Unidos e com a Rua Regência); Rua Zampar (em dois pontos: esquinas com a Rua Nossa Senhora do Rocio e com a Rua Pedro Bertan); Rua das Capitanias (esquina com a Rua dos Governadores Gerais); e na Rua José Lucas Pinheiro Filho (esquinas com: Rua Guerino Cazarotto, Rua João Fregonezi e Rua Giuseppe Fabiano Fregonesi).

As grades serão instaladas em locais estratégicos de acesso ao parque e nesses pontos a segurança será mais intensa, inclusive com o uso de detector de metais, já que serão as vias de acesso a área de shows. As grandes ficarão posicionadas nas vias: Rua Nossa Senhora do Rocio (em dois pontos: entre as Rua Estados Unidos e a Rua Regência); e na Rua Giuseppe Fabiano Fregonesi (esquinas com: Rua das Capitanias, Rua Guerino Cazarotto, Rua João Fregonezi). As grades também serão colocadas em um lote vazio na Rua das Capitanias e dentro do parque em dois trechos que cruzam as pistas de caminhada até a ponte do parque.

Uma equipe de segurança ficará espalhada por todo o parque, que vai ajudar a população a chegar até o local e a evitar qualquer tipo de desconforto que atrapalhe o evento.

Durante o evento

Os shows vão marcar o fim das comemorações do aniversário da cidade e o pontapé inicial nas celebrações das festas de fim de ano. O objetivo é que todo mundo aproveite da melhor maneira possível e, para isso, algumas medidas foram tomadas. A população não poderá entrar no parque com bebidas, coolers ou alimentos, assim como tendas e narguilés. Diversos carrinhos e barracas de alimentos serão instalados em trechos da Rua das Capitanias e Rua Zampar, que vão comercializar bebidas alcoólicas, refrigerantes, sucos e vários tipos de comida.