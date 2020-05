O Cartão Comida Boa já começou a ser distribuído em 305 municípios do Paraná (76,4% do total de 399) e alcançou 36.326 beneficiários até as 17h desta segunda-feira (11), segundo balanço divulgado pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho e a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar).

Mais de 15 mil paranaenses, inclusive, já utilizaram o sistema com voucher nos supermercados e estabelecimentos credenciados, gerando circulação de R$ 681,7 mil no comércio.

Estão aptos a receber o vale os 840 mil inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal e cerca de 168 mil microempreendedores individuais, contribuintes individuais do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e trabalhadores informais de qualquer natureza. O auxílio vai vigorar durante o período da pandemia do novo coronavírus. Ele impactará mais de um milhão de beneficiários.

CAMBÉ – Para ter direito ao cartão é preciso ser maior de 18 anos, com exceção de mães adolescentes, ter renda familiar mensal per capita não superior a meio salário mínimo ou renda familiar total que não ultrapasse de três salários mínimos. Os paranaenses inscritos no CadÚnico precisam apenas apresentar documento com foto e CPF no local indicado pelo município. Os demais poderão solicitar o cartão mediante assinatura de autodeclaração.

Pelo portal www.cartaocomidaboa.pr.gov.br ou pelo telefone 0800 200 4150 os interessados poderão verificar se estão inscritos no CadÚnico e obter informações sobre o auxílio, inclusive os locais de retirada dos vales e os estabelecimentos credenciados.

Para as pessoas que não estão cadastradas no CADUNICO e que atende os critérios do Programa a entrega será realizada na próxima terça feira dia 19 de maio nos seguintes locais: Centro de Convivência do Idoso do Jardim Tupi e Novo Bandeirantes, Centro da Juventude, PRAÇA CÉU e Cras Campos Verdes.

Para receber o cartão do programa a pessoa deverá assinar uma declaração que não tem renda superior a R $522.50 e levar Rg e CPF.

Entre cadastrados e não cadastrados, Cambé poderá ter quase 9.500 pessoas beneficiadas. Serão pagos em 3 parcelas de 50,00.