A Sala do Empreendedor de Cambé recebeu o Selo Ouro de Referência em Atendimento no Paraná. A premiação é feita pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e leva em conta aspectos como atendimento, divulgação de informações nas redes sociais e disponibilidade de cursos e palestras para os microempreendedores individuais (MEIs).

Lourdes Maçolla, secretária de Desenvolvimento Econômico de Cambé, explica que o Sebrae acompanha as Salas do Empreendedor de todos os municípios por um período de 12 meses. Segundo ela, a entidade avalia aspectos como: divulgação de informações nas redes sociais, qualidade no atendimento (presencial ou por telefone), acolhimento, ambientação, normas sanitárias e a oferta de oficinas, palestras e consultorias. “Nós também oferecemos o serviço gratuito de declaração anual de rendimentos, em que o microempreendedor vem até nós com os documentos e já sai com a declaração pronta”, ressalta.

A secretária destaca que a Sala do Empreendedor de Cambé já recebeu o Selo Ouro em outros anos, mas essa foi a primeira vez em que se classificou para a etapa nacional. O resultado do Selo Diamante foi divulgado nesta segunda-feira (12), mas a cidade não foi contemplada com o prêmio. “É motivo de orgulho saber que estamos prestando um serviço de qualidade para a nossa população e que estamos recebendo o reconhecimento”, comemora. Na região, Cambé foi a única cidade a receber o Selo Ouro.

A Sala do Empreendedor de Cambé é responsável por fazer a inscrição de trabalhadores autônomos em microempreendedores individuais. Segundo Maçolla, para ser considerado MEI, é necessário ter um rendimento anual de até R$ 81 mil e, no máximo, um funcionário. Neste ano, foram abertos 1.566 MEIs e encerrados outros 630, ficando com saldo positivo de 936. Ao todo, Cambé conta com 6.712 microempreendedores individuais. “Quem tem o registro de MEI paga uma taxa reduzida para a previdência e tem direito a todos os benefícios de amparo do INSS, como aposentadoria, auxílio doença e maternidade. Além disso, microempreendedores podem vender para grandes empresas e participar de licitações de órgãos públicos, já que emitem nota fiscal”, explica a secretária.

“Para nós, é uma motivação a mais saber que estamos prestando um serviço de qualidade para os empreendedores, já que são eles que movimentam a economia da cidade. Para os próximos anos, queremos manter esse resultado e melhorar cada vez mais o nosso atendimento”, finaliza Lourdes Maçolla.

A Sala do Empreendedor de Cambé fica na Rua França, n°84 e funciona das 8h30 às 17h. O telefone para contato é o 3174-2716.