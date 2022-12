O interruptor DR é um componente essencial de qualquer sistema de proteção. Quando o sistema perde uma corrente considerável, um diferencial residual é uma chave do mecanismo de segurança amperométrico. Isso é fundamental porque protege contra choque elétrico e evita chamas no equipamento por conta de eventual falha de isolamento.

Enquanto o total for igual a zero, o dispositivo permite o fornecimento de energia elétrica. Este dispositivo calcula a quantidade vetorial das correntes de linha do sistema monofásico e trifásico. Se a quantidade ultrapassar um valor determinado pela precisão do aparelho, esse fornecimento é cortado abruptamente.

Somente o vazamento de corrente no terra é sensível ao diferencial residual. Portanto, para protegê-los de possíveis estresses térmicos e dinâmicos perigosos que podem sobrecarregar a corrente, é necessário utilizá-los em série com apenas um interruptor DR ou fusível.

Compreensão básica do interruptor DR

Para proteger da tensão térmica e dinâmica prejudicial de quaisquer sobrecorrentes, eles devem ser utilizados em série com apenas um mini disjuntor (MCB) ou fusível. Esses dispositivos servem como o fluxo primário de chaves seccionadoras de quaisquer MCBs gerados em sistemas que já possuem MCBs ou interruptor DR, limitando idealmente a saída de energia que passa (unidade doméstica).

Os RCCBs podem ser categorizados com base nos quatro fatores a seguir:

Estilo de construção

Forma de onda reconhecível

Sensibilidade excessiva

Momento de desarmar.

Os RCCBs podem ser categorizados nos seguintes grupos, dependendo da forma de onda atual da perda de energia do terra. Eles são sensíveis ao tipo AC, tipo A e tipo B.

Fiação e funções do interruptor DR

Os circuitos elétricos são equipados com dispositivos de segurança. Eles são frequentemente colocados em quadros de distribuição de energia perto da fonte. A figura abaixo mostra a instalação dos equipamentos de proteção na ordem correta.

O interruptor primário, um MCB de 2 polos, é conectado antes do disjuntor. Em situações como reparo e manutenção, o dispositivo funciona como um interruptor primário para isolar totalmente o dispositivo do circuito da rede. Para proteger os subcircuitos, as ferramentas de proteção são posicionadas próximas. Depois do disjuntor, MCBs monopolares são usados para proteger os subcircuitos contra sobrecorrentes.

Como funciona um interruptor DR?

Sua operação é baseada na lei atual, que afirma que a corrente que entra em um circuito deve corresponder à corrente que sai desse circuito. No entanto, o design deste disjuntor impede que o equilíbrio de corrente da linha e do neutro coincidam quando ocorre uma falha.

Toda vez que ele opera, seu circuito compara as quantidades de energia do circuito de entrada e saída. A corrente residual, essencialmente a diferença entre as duas correntes, faz com que o circuito se rompa, desarme ou desligue sempre que não for igual.

Como o interruptor DR previne choques elétricos

Diferenciais residuais são dispositivos que podem ser instalados em casa ou local de trabalho para desligar os circuitos de energia elétrica quando detectam um fluxo indesejado de corrente, como através de uma pessoa ou corpo d’água. O interruptor DR deve ser colocado em todas as garagens, cozinhas, banheiros e áreas externas para garantir a segurança geral das pessoas, tanto em residências quanto em ambientes comerciais.

A instalação do interruptor DR ao longo de várias décadas ajudou a evitar inúmeras mortes que teriam resultado de eletrocussões de pessoas em vários locais nos principais países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Esses problemas elétricos também surgem quando há equipamentos defeituosos ou danificados, principalmente quando não há proteção suficiente para os componentes energizados dos circuitos de energia elétrica contra conexões acidentais. Deve-se garantir que todas as áreas internas ou externas com exposição de água a diferentes equipamentos elétricos tenham diferenciais residuais instalados.

Obtenha o melhor interruptor DR

Os disjuntores para corrente residual são ferramentas de segurança extremamente confiáveis que protegem contra choques elétricos perigosos os equipamentos e as pessoas que os operam. Os dispositivos são sofisticados e podem ter parâmetros como corrente de desarme e atraso programados.

Sempre utilize o disjuntor apropriado no sistema de distribuição de energia para garantir a melhor proteção. Com a empresa certa, você será capaz de instalar o interruptor DR facilmente, sem complicações.