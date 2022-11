As Centrais de Relacionamento da Sanepar, que fazem atendimento presencial aos clientes, vão funcionar em horário normal nos dias de jogos da Seleção Brasileira nesta primeira fase da Copa do Mundo. Portanto, os clientes podem aproveitar os horários de jogos do Brasil para irem ao atendimento.

Além disso, as Centrais de Relacionamento vão abrir neste sábado (26) em todas as cidades atendidas pela Sanepar. O horário será o mesmo dos dias de semana. O horário de atendimento em cada cidade está disponível no site da Sanepar, na aba Clientes/Centrais de Relacionamento.

Nesses atendimentos, os clientes podem solicitar qualquer serviço da Sanepar e também fazer parcelamento de débitos.

Até 31 de dezembro, clientes podem fazer a adesão ao Programa de Recuperação de Crédito do Cliente Particular (Reclip), com parcelamento de débitos em até 60 vezes. Mais informações AQUI.

Agência Estadual de Notícias