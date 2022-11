O Sindicato do Comércio Varejista de Londrina (Sincoval), juntamente com o Sindicato dos Empregados no Comércio de Londrina (Sindecolon), divulgou o horário de trabalho dos funcionários do comércio em dias dos Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Com estreia marcada para o dia 24 de novembro, o Brasil terá três jogos na Primeira Fase do Mundial. De acordo com a convenção coletiva, as empresas deverão liberar os empregados até uma hora antes do início dos jogos e o retorno ao trabalho será uma hora após o término dos jogos.

Nos dias em que os jogos do Brasil terminarem até as 18h e a empresa permanecer em funcionamento em razão do horário especial do calendário de dezembro, será concedido ao empregado intervalo de 30 minutos para o jantar, sendo reduzido 30 minutos do intervalo de uma hora previsto na Cláusula Décima Nona, Parágrafo 4º da CCT 2022/2033.

Segundo o texto da convenção, os períodos de 30 minutos reduzidos do intervalo do jantar deverão ser creditados no banco de horas do empregado. Já as horas trabalhadas após as 18h nos dias de jogos da Seleção serão consideradas extras e serão remuneradas com adicional de 60% para as duas primeiras horas e as subsequentes com 80%.

De acordo com a convenção, as horas disponibilizadas para que os trabalhadores se desloquem e assistam aos jogos, permanecendo fora da empresa, poderão ser compensadas com o aumento de carga horária em até seis meses a partir da data do primeiro jogo.