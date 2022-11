O Estado de S. Paulo

Manchete: Em troca de PEC, Lula aceita que Congresso destine verbas

Anvisa aprova o uso emergencial de vacina bivalente contra covid-19

Luiz Felipe D’Ávila: Rivalidades políticas e o destino do Brasil

Moraes convoca chefes das PMs; Mourão vê ‘estado de exceção’

PL pede anulação de urnas no 2º turno; TSE exige que ação inclua votação total

OCDE vê PIB mundial cair para 2,2% no próximo ano

STF julga hoje ‘revisão da vida toda’ do INSS

‘Velho’ governo ‘de outras eras’, quer rever venda de ativos da Petrobras

Volta a ser obrigatório o uso de máscaras em aeroportos e voos

Após virada histórica sobre Argentina, rei saudita decreta feriado

O Globo

Manchete: Governo eleito ‘TSE’, sinaliza que aceitará nova regra fiscal

Em revés do PT, Senado aprova indicados de Bolsonaro ao STJ

Equipe de Lula pede que governo evite decisões críticas na Petrobras

Um olho na dívida, outro no tamanho do Estado

PF terá verba para passaportes

Guedes anuncia novo bloqueio, de R$ 5,7 bi, para cumprir teto

Orçamento secreto entra na negociação da PEC

Governo precisa passar a oferecer as novas vacinas contra Covid

PECs do Senado têm de substituir PEC da Transição

Folha de S. Paulo

Manchete: PEC trava, corre risco de desidratar, e PT monta força-tarefa

Dólar sobe a R$ 5,38 com preocupação fiscal e pedido para invalidar votos

Morre Erasmo Carlos, icone da Jovem Guarda e da música brasileira

Bolsonaro bloqueia mais R$ 5,7 bi e amplia risco de apagão na máquina pública

Planos de limite do gasto e da divida exigem licença pequena para gastar

Revisão do teto pode ser incluída no texto, afirma Mercadante

Equipe de transição quer interromper processo de venda de ativos da Petrobras

Como fica o tamanho da dívida pública

A barganha do Congresso com Lula

conselho atribui falta de medicamentos a interesses comerciais e baixo investimento

Lula vai recriar secretaria de diversidade e inclusão no MEC

Infecção de células da gordura visceral pode contribuir para o agravamento da Covi-19

Receber anestesia na gravidez não interfere na saúde da criança

Texto final da conferência are oportunidade para o Brasil exportar tecnologia a etanol

Abelhas conseguem distinguir números pares de ímpares

Número de mortos na Indonésia depois de terremoto sobe para 268: muitas são crianças

PL pede anulação dos votos das urnas velhas e endossa o golpe do petista

TSE sob Moraes suspende perfis ataca o direito de expressão e a democracia

Valor Econômico

Empresas vão bem no 3º tri com impulso da atividade

Levantamento do Valor Data mostra que o lucro líquido no 3º trimestre caiu 31% na comparação com o mesmo período de 2021, mas cresceu 15% em relação ao 2º trimestre deste ano

Debate sobre âncora fiscal fica para 2023

Para vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), o ideal seria fazer uma combinação entre o teto de gastos, a evolução da curva da dívida e o resultado primário

Apoio ao empreendedorismo

Banco digital do G10 Favelas oferece crédito a moradores de comunidades que querem empreender

PEC da Transição é um ‘desastre’, afirma Pastore

Na avaliação do ex-presidente do Banco Central, proposta poderá levar a um rápido aumento da dívida pública nos próximos anos

Importação de baixo valor cresce 116%

Compras diretas de consumidores no exterior somaram US$ 8,49 bilhões até setembro deste ano, mais que o dobro dos US$ 3,92 bilhões em igual período de 2021

Covid avança na China e afeta mais a economia

Com a entrada em vigor de mais medidas de isolamento, cresce o temor de que a desaceleração na atividade chinesa prejudique ainda mais o comércio internacional

Erasmo Carlos, o “Gigante Gentil” do rock nacional, morre aos 81 anos

Autor de clássicos como “Sentado à Beira do Caminho”, “Minha Fama de Mau” e “É proibido fumar”, artista deixa uma legião de fãs e amigos

Uma chance para a América Latina

Busca por energia segura, verde e barata pode dar as cartas dos investimentos privados nos próximos anos

E-commerce pesa na balança com US$ 10 bi de importação por ano

Compras diretas de consumidores no exterior dobra em 9 meses sobre igual período de 2021

Incerteza fiscal tem de ser resolvida, defende OCDE

Para entidade, dúvidas têm de ser solucionadas, compatibilizando as contas públicas com a ajuda para famílias vulneráveis

Governo nunca passou ‘tão apertado’, diz Colnago

Secretário especial afirma que serviços essenciais serão preservados até 31 de dezembro

Gasto projetado com Previdência cresce R$ 23 bi e pressiona contas

Aumento das despesas previdenciárias em R$ 2,3 bilhões no bimestre foi uma das justificativas dadas para o bloqueio adicional de R$ 5,7 bilhões de recursos do orçamento

Centrão manobra para liberar gastos de R$ 17 bilhões este ano

Bloco pensa em embutir despesas na PEC de Transição ou mudar a LDO para fazer “pedalada”

Nova âncora fiscal será proposta só em 2023, diz Alckmin

Pacheco sinaliza que Senado veta exclusão permanente de Auxílio Brasil do teto de gastos .

Guedes nega ‘herança maldita’ e diz que deixará superávit do setor público

Ministro repetiu diversas vezes que o governo atual tem compromisso com a responsabilidade fiscal

Declarações de equipe afetam papéis da Petrobras

(Será que o mercado além de sensível é inocente?)

Mauricio Tolmasquim e Jean Paul Prates pediram ao ministro Adolfo Sachsida que nenhuma ‘medida estrutural’ seja tomada

Ruralistas e governo eleito mantêm distância

Presidente da FPA disse que o grupo tem pauta própria, ligada ao setor, independentemente do resultado da eleição

Moraes questiona pedido do PL de anular votos de quase 280 mil urnas

Despacho foi assinado minutos depois de pedido ser protocolado no TSE.

A resposta de Moraes foi rápida de mais, não avaliou o documento, que já dispunha dentro o que pedia. De acordo com os técnicos, as urnas antigas fere a lei eleitoral por erros do log, diferente das urnas novas urnas que não teve erros, no entanto, as urnas velhas foram milhares espalhadas pelo Brasil, o que coloca em cheque não apenas esta eleição, mas também as anteriores, inclusive a que elegeu o Bolsonaro em 2018.

Presidente do TSE reúne-se com PMs

No encontro, o ministro pretende apresentar um balanço do segundo turno das eleições, agradecer aos comandantes-gerais pela colaboração e abrir caminho para futuras novas parcerias entre as PMs e a Justiça Eleitoral.

Gifo: Estranho, pagar a passagem das PMs para ir a Brasília só pra isso, diante da crise Institucional que ocorre no Brasil? Apesar de não ter notícias da realidade dos fatos pela mídia sendo manobrada pelo $TF. As informações estão expostas nas redes sociais, evidente, que diante do estado de exceção preste a ser aplicado no país, ainda temos informações dos fatos.

Comércio de bens no G20 tem primeira queda em dois anos

Medidas em dólares, as exportações dos países do G20 caíram 1,3% e as importações diminuíram 1,1%, refletindo menor demanda global e queda da maioria dos preços das mercadorias de seus picos

OCDE descarta recessão global, mas prevê uma expansão fraca em 2023

A OCDE agora estima que o crescimento global diminuirá de 3,1% neste ano para 2,2% em 2023. Para 2024, estima-se uma taxa relativamente modesta de 2,7%

Rússia ameaça cortar fluxo restante de gás à Europa

A estatal russa Gazprom acusou a Ucrânia de retirar gás destinado à Moldávia dos dutos que atravessam o país e alertou que pode reduzir o fornecimento a partir de segunda-feira

Irã anuncia que vai ampliar enriquecimento de urânio

Segundo a mídia estatal iraniana, o aumento no enriquecimento de urânio é uma retaliação à resolução recente da AIEA que criticou a falta de cooperação do Irã

Acordo sobre o ICMS é mais um desafio na área fiscal

O ICMS sempre foi um instrumento fácil para os Estados aumentarem suas receitas

O setor elétrico na transição para o baixo carbono

Transição oferecerá oportunidade única de crescimento com distribuição de renda pelo desenvolvimento que provocará no Nordeste

Mercado pode fazer a transição verde

Ação do mercado pode empurrar a transição verde, mas não com a rapidez que a situação exige

‘PEC é irresponsável e insustentável’, afirma Pastore

Para economista, proposta atual vai fazer dívida disparar, eleva juro e reduz crescimento

Atividade melhor que esperada sustenta resultados no trimestre

Números no geral não decepcionaram, mas desaceleração e juros preocupam

Como desenvolver cultura empresarial nos modelos híbridos?

Um exemplo simples: garantir que as principais comunicações não aconteçam em duas etapas: uma ao vivo e outra no virtual. Todos têm que receber a informação ao mesmo tempo

Enel decide vender distribuidora no Ceará e sair do Peru e Argentina

Plano de desinvestimentos pretende alienar cerca de 21 bilhões de euros em ativos, contribuindo para a redução da dívida líquida do grupo

QuintoAndar lança área e serviços para proprietários profissionais

Clientes que tenham cinco ou mais imóveis listados na plataforma vão contar com executivo de contas para ajudar na rentabilidade

Apesar de quebra da soja, Coamo antecipa sobras a cooperados

Montante de R$ 220 milhões estará disponível no dia 5; receita deve alcançar até R$ 28 bilhões neste ano

Geo usará biogás para fabricar bioquerosene de aviação

Empresa investirá em planta-piloto no Paraná; Finep vai apoiar o projeto

Mercados voltam ao campo negativo com política e fiscal

Juros e dólar sobem enquanto bolsa cai; Petrobras opera com forte volatilidade

$TF vai recomeçar julgamento sobre reversão de decisões

Ministro Edson Fachin apresentou pedido de destaque e levou discussão para sessão presencial.

Receita passa a negociar substituição de garantia

Portaria regulamentou a possibilidade de troca, que poderá ser feita por meio de transação tributária

Dá para ter uma vida mais sustentável? Veja alguns exemplos de produtos que ajudam

Na arte abaixo, o Prática ESG elenca algumas opções de produtos para a casa e rotinas domésticas que podem ajudar a minimizar o impacto das pessoas no meio ambiente, que já estão disponíveis no mercado

Para aumentar taxa de reciclagem, programa dá até milhas a consumidores

Empresas de impacto social, apoiadas por grandes marcas, envolvem o poder público municipal, criam programa de fidelidade e envolvem a população para dar impulso à reciclagem

Como a cidade e o ambiente pode impactar a saúde mental

Descobriu-se que os ambientes afetam diretamente a plasticidade cerebral, principalmente aqueles lugares onde passamos mais tempo

Como lidar com o desafio de incluir refugiados em cidades e empresas

Em entrevista ao Prática ESG, Paulo Sérgio Almeida, oficial de Meios de Vida e Inclusão Econômica da ACNUR, discorre sobre as possíveis soluções para as cidades e como o setor privado também pode – e já vem – contribuindo para essa questão

The Wall Street Journal

Bolsonaro contesta derrota eleitoral

Mais de três semanas depois de perder uma tentativa de reeleição, o presidente Jair Bolsonaro culpou na terça-feira um bug de software e exigiu que a autoridade eleitoral anulasse votos na maior parte do país. (The Wall Street Journal)

BRAZIL IS UNDER HOSTAGE! Ports are chaotic. Truck drivers couldn’t watch Brazil being sequestered by communists. They stopped working until authorities guarantee that Brazil will be returned to Brazilians #BrazilianSpring DON’T STOP BRAZIL. The world is feeling the pressure!

Tradução: O BRASIL ESTÁ SOB REFÉM! Os portos são caóticos. Os caminhoneiros não podiam ver o Brasil sendo sequestrado pelos comunistas. Eles pararam de trabalhar até que as autoridades garantam que o Brasil será devolvido aos brasileiros #BrazilianSpring NÃO PARE O BRASIL. O mundo está sentindo a pressão!

Equipes de resgate da Indonésia vasculham os escombros enquanto o número de mortos sobe para 268 pessoas. Equipes de resgate indonésias usaram britadeiras, serras circulares e, às vezes, suas próprias mãos na terça-feira para remover os escombros de edifícios destruídos enquanto procuravam os mortos e desaparecidos de uma terra. Jornal 23 de novembro de 2022. (The Wall Street Journal)

Euronews

Standard & Poor’s diz a Lula para não mexer nas reformas de Bolsonaro

Mesmo antes de tomar posse do governo do Brasil, Lula da Silva já recebeu o primeiro recado da Standard & Poor’s. A agência de notação financeira afirmou, este domingo, que o presidente brasileiro não deverá reverter as principais medidas econômicas dos últimos anos, por terem permitido um aumento do investimento privado. Apesar de a tendência de crescimento econômico do Brasil ter surpreendido a agência de rating, que se viu obrigada a rever a previsão para este ano de 0,8% para 2,5%, a Standard & Poor’s alerta ainda para o impacto da inflação no crescimento do país, estimando que o crescimento abrande para 0,6% em 2023. Lula da Silva volta a assumir a presidência do Brasil, apesar das eleições estarem sendo contestada pela sociedade brasileira, no dia 01 de janeiro do próximo anos, após dois mandatos entre 2003 e 2010.