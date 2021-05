Saúde começa a distribuir nesta terça vacinas contra Covid-19 para trabalhadores da educação

Paralelamente à volta às aulas presenciais em cerca de 200 colégios da rede pública nesta segunda-feira (10), a imunização dos trabalhadores da educação no Paraná também se inicia nesta semana. O primeiro lote destinado ao grupo prioritário será distribuído às 22 Regionais de Saúde do Estado nesta terça-feira (11).

As 32.760 doses estão armazenadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) desde o dia 3 de maio. São vacinas Covishield, fabricadas pela parceria entre Universidade de Oxford, AstraZeneca e Fiocruz. O quantitativo integra a 16ª remessa de imunizantes recebidos pelo Paraná através do Ministério da Saúde. Houve atualização na divisão em relação ao que foi divulgado na semana passada.

A indicação é que os municípios vacinem os trabalhadores da educação por idade, iniciando pela faixa entre 55 e 59 anos. Nesse primeiro momento, apenas os da Educação Básica (creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante e EJA) serão atendidos, dentro da estratégia casada com o retorno das aulas. A recomendação é que seja apresentado documento que comprove a vinculação ativa do profissional com a escola ou apresentação de declaração emitida pela instituição de ensino.

As doses representam quase 20% do grupo de trabalhadores da educação previsto pelo Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19, estimado em 169.057 pessoas. Neste número, estão contabilizados profissionais da rede pública estadual e municipal, da rede privada e da assistência social. Há, ainda, outros 54.110 do Ensino Superior, também no grupo prioritário, mas que serão atendidos num segundo momento.

Além deste percentual, cerca de 8 mil trabalhadores do ensino (3,5% do total de 223.167) já foram imunizados por terem idade acima de 60 anos, grupo prioritário já contemplado pela vacinação no Paraná.

VACINAÇÃO – De acordo com o Vacinômetro da Secretaria estadual de Saúde, foram aplicadas 1.935.530 primeiras doses e 1.056.083 doses de reforço, totalizando 2.991.613 vacinas até às 12h29 desta segunda-feira (10). Atualmente, o Estado avança na imunização de grávidas e puérperas, trabalhadores da segurança, salvamento e Forças Armadas, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente.

Confira a quantidade que cada Regional de Saúde recebe nesta remessa:

1ª RS – Paranaguá – 925 doses

2ª RS – Metropolitana – 8.970 doses

3ª RS – Ponta Grossa – 1.765 doses

4ª RS – Irati – 480 doses

5ª RS – Guarapuava – 1.445 doses

6ª RS – União da Vitória – 575 doses

7ª RS – Pato Branco – 970 doses

8ª RS – Francisco Beltrão – 1.330 doses

9ª RS – Foz do Iguaçu – 1.170 doses

10ª RS – Cascavel – 1.720 doses

11ª RS – Campo Mourão – 1.095 doses

12ª RS – Umuarama – 870 doses

13ª RS – Cianorte – 435 doses

14ª RS – Paranavaí – 930 doses

15ª RS – Maringá – 2.475 doses

16ª RS – Apucarana – 1.115 doses

17ª RS – Londrina – 2.495 doses

18ª RS – Cornélio Procópio – 795 doses

19ª RS – Jacarezinho – 985 doses

20ª RS – Toledo – 1.275 doses

21ª RS – Telêmaco Borba – 440 doses

22ª RS – Ivaiporã – 500 doses

TOTAL – 32.760 doses

Agência Estadual de Notícias