Saúde e qualidade de vida: como os purificadores de água podem transformar sua rotina

Você já pensou no impacto que a água que você bebe pode ter na sua saúde e qualidade de vida? No entanto, a pureza da água potável tornou-se uma preocupação crucial. Imagine o seguinte: toda vez que você enche um copo de água, você já se perguntou se aquele líquido seria totalmente seguro para beber? Ou se o seu sabor poderia ser o mais natural possível, sem a presença de cloro ou resíduos desagradáveis? É aqui que o purificador de água prova o seu valor.



Embora existam diversas alternativas que prometem oferecer água livre de impurezas, apenas um purificador de água está comprovadamente apto a fornecer água de qualidade, pura e cristalina. O Purificador de Água da Everest, por exemplo, garante uma água geladinha, reduzida em concentração de cloro, livre de sabores e odores indesejados, graças ao Refil Original Everest, que conta com tecnologia de filtragem em duas etapas, na qual a água passa por um processo de pré-filtragem, onde as impurezas são retidas, para depois passar pelo processo de filtragem com carvão ativado.



Desde a importância de garantir que a água que chega ao seu copo esteja livre de substâncias indesejadas, até como esse líquido precioso pode melhorar a sua saúde, neste artigo você verá como o simples ato de consumir água purificada pode trazer uma mudança significativa ao seu bem-estar diário. Prepare-se para descobrir como um purificador de água pode fazer uma grande diferença na sua rotina.



O que é um purificador de água?



Um purificador de água é um aparelho com sistema de filtragem que deixa a água livre de impurezas e partículas indesejadas, como microrganismos prejudiciais à saúde, sedimentos ou cloro, resultando em uma água de qualidade, pura e agradável ao paladar. Consequentemente, torna a água mais adequada para o consumo humano e até mesmo àquele pet que você ama.



Para que serve o purificador de água?



Remoção de contaminantes



A água que chega nas torneiras nem sempre está nas melhores condições, por isso o purificador de água é responsável por filtrar e reter partículas e substâncias indesejadas. A água que passa por um filtro é mais limpa e segura para consumo, bem como para outros usos.



As partículas que os purificadores de água podem remover variam dependendo do tipo de filtro utilizado e do design. Algumas partículas mais comuns que purificadores como os da Everest podem remover incluem:



Cloro e cloraminas

Um dos principais contribuintes para o sabor e odor desagradáveis ​​da água é o cloro, que é adicionado nas estações de tratamento de água para desinfecção, principalmente quando está presente em concentrações elevadas. O cloro e outros produtos químicos que afetam o sabor da água potável são removidos particularmente bem por filtros de carvão ativado, como os usados nos Purificadores de Água Everest.



Sedimentos e partículas



Areia, argila e outros sedimentos que possam estar presentes na água também podem ser removidos por meio de um purificador de água.



Os purificadores de água são seguros para crianças?



Se você está pensando em adquirir um purificador de água para a sua família, mas ainda não está convencido de fazê-lo, até porque está preocupado com a saúde das crianças em casa, saiba que essa alternativa é totalmente confiável para a saúde de quem mais importa para você. O sistema de filtragem dos purificadores da Everest transforma a água não potável em um recurso puro, fresco e rico para beber.



Quais as vantagens de ter um purificador de água na sua rotina diária?



Elimina impurezas e microrganismos indesejados



Embora a água que chega às torneiras da sua casa tenha regulamentos e requisitos sanitários, ela não está isenta de impurezas. Ter um purificador de água significa garantir que a água passe por um processo eficiente de filtragem, sem microrganismos indesejados.



Doenças transmitidas pela água, como hepatite, gastroenterite e outros problemas gastrointestinais, podem ser causadas pela ingestão de água contaminada. Os sistemas de filtragem dos purificadores ajudam a prevenir essas doenças. A água purificada, ou seja, filtrada por um purificador como o da Everest, passa por processos que removem potenciais contaminantes.



Contribui para uma saúde ideal



A boa hidratação apoia o bom funcionamento dos órgãos e funções vitais. Beber água ao longo do dia, em quantidades adequadas, pode influenciar na eficácia do sistema imunológico, além de ajudar o sangue a circular melhor, para levar nutrientes e oxigênio para todo o corpo.



O cérebro, único órgão que não acumula água, também exige uma hidratação adequada – mantenha-se hidratado que o seu nível de concentração, energia, memória de curto prazo e atenção irão melhorar.



Uma boa hidratação contribui para uma digestão mais eficiente e para o bom funcionamento do intestino, além de ajudar a eliminar toxinas do organismo. O corpo elimina toxinas através da urina e do suor.



Beber água purificada mantém a sua pele hidratada. A elasticidade da pele depende da manutenção dos níveis de umidade. Se você ficar desidratado, sua pele também ficará.



E mais, a boa hidratação ajuda a cuidar do peso. Sem calorias, sem adição de gorduras ou açúcar, a água é a bebida preferida quando se quer perder peso. Você pode adicionar frutas, vegetais ou ervas à água filtrada, como limão, hortelã ou pepino. Prepare também seu suco de frutas com água filtrada, sem açúcar. Se precisar de um pouco de doçura, use adoçantes naturais.



Se a sua água estiver com gosto e temperatura agradáveis, você certamente beberá mais água. A água dos purificadores Everest tem um sabor delicioso porque, ao remover partículas indesejadas e deixar os minerais saudáveis ​​naturalmente presentes nela, aparecerá o gosto natural da água.



O purificador de água é essencial no preparo de alimentos e bebidas



A água é um componente fundamental na cozinha, pois é utilizada nas mais diversas tarefas, como lavar alimentos, cozinhar, fazer café ou chá e preparar molhos ou sopas. Por esta razão, é crucial garantir que a água que você utiliza seja pura. O sabor dos alimentos e bebidas preparados com a água do Purificador da Everest, por exemplo, é infinitamente melhor. É especialmente importante também usar a água filtrada, reduzindo o risco de exposição a contaminantes, quando se trata de alimentos crus, como saladas ou frutas e vegetais com casca.



Você se torna um aliado no cuidado com o meio ambiente



Os purificadores de água representam uma excelente opção para cuidar do meio ambiente, pois ajudam a reduzir significativamente o uso de plástico ou PET, material que acaba poluindo a natureza e os oceanos. Mude a forma como você obtém e consome água com alternativas sustentáveis, como a instalação de um Purificador de Água Everest – seus filtros de água são constituídos por elementos naturais, como o carvão ativado, que além de ser amigo da natureza, limpa e melhora a qualidade da água potável, sem riscos ou perigos.



Se você sair de casa, também pode levar água purificada em sua garrafa de água reutilizável, outra forma de reduzir o impacto ambiental do plástico. No mundo, 1 milhão de garrafas “descartáveis” são compradas por minuto, sendo que apenas 10% são recicladas. O restante acaba em aterros sanitários, poluindo a natureza, os rios, lagos e oceanos.



Com um purificador de água você economiza dinheiro



A economia que um purificador de água proporciona a longo prazo não está somente relacionada à recorrente compra de água engarrafada, mas também ao sistema de refrigeração que permite economizar muito o consumo de energia, como o dos Purificadores Everest, que funcionam com compressores que desarmam quando a água armazenada chega em determinada temperatura (8°C).



Um purificador de água tem uma longa vida útil, além de ser um utensílio de baixa manutenção e com muita versatilidade. Os custos de funcionamento, geralmente baixos, consistem principalmente em refis que precisam ser substituídos regularmente, entre 9 a 12 meses; no entanto, são frequentemente mais baratos do que comprar água engarrafada durante um longo período de tempo.



E mais, usar água de um purificador filtrada ajuda a prevenir o acúmulo de sedimentos e minerais em eletrodomésticos que utilizam água para o seu funcionamento, como cafeteiras, chaleiras elétricas e máquinas de gelo. Isto prolonga a vida útil dos aparelhos e reduz a necessidade de manutenção e reparos.



Como escolher seu purificador de água?



É importante escolher um purificador de água que se adapte às suas necessidades, sem esquecer que você também pode harmonizá-lo ao ambiente. Os Purificadores Everest, por exemplo, estão disponíveis em diversos modelos, tamanhos e cores, podendo complementar com charme a decoração de um ambiente, ao mesmo tempo que oferecem soluções específicas para residências, escritórios, consultórios, estabelecimentos comerciais ou empresas de qualquer porte.



E lembre-se sempre das suas especificidades, pois existem os purificadores que fornecem água gelada, bem como os que fornecem água em temperatura ambiente. E a Everest conta com os dois modelos, sendo que os purificadores que fornecem água gelada possuem sistema de refrigeração por compressor, que garante baixo consumo de energia e alta eficiência.



Agora que você entende como a água purificada pode melhorar sua qualidade de vida, por que não considerar incorporar um Purificador de Água Everest em sua casa ou negócio? Os purificadores de água não são apenas ferramentas tecnológicas, mas também atos de responsabilidade para com a saúde e o meio ambiente. Ao tomar medidas para garantir a pureza da água, você estará contribuindo não só para o bem-estar a longo prazo, mas também para a redução dos resíduos plásticos. Cada ação, por menor que seja, pode transformar o acesso à água e criar um futuro mais saudável e mais sustentável para todos.