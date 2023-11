Ameaça ao Futuro da Educação em Cambé: O Possível Fechamento do CEEBJA

Uma notícia preocupante abala estudantes de Cambé: a possibilidade de fechamento do CEEBJA (Colégio Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos). Segundo informações, o governo do estado, liderado pelo Governador Ratinho Junior, não estaria mais disposto a arcar com o aluguel do prédio que abriga essa instituição educacional vital.

O CEEBJA é de responsabilidade e gestão do governo do estado, desempenhando um papel crucial na oferta de educação de qualidade para jovens e adultos que buscam a conclusão de seus estudos. Com a possibilidade de fechamento, mais de 160 alunos da região de Cambé enfrentariam um futuro incerto, privados do acesso à educação que lhes é de direito.

Neste momento crítico, é fundamental unir nossas vozes e expressar nossa preocupação em relação a essa decisão. A educação é o alicerce de um futuro promissor, e fechar as portas do CEEBJA seria um golpe devastador para a comunidade de Cambé e, principalmente, para seus estudantes dedicados.

Estamos atentos a essa situação em evolução e continuaremos a acompanhar de perto os desenvolvimentos. Acreditamos que, juntos, podemos encontrar soluções para preservar o acesso à educação de qualidade em nossa cidade.