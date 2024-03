Secretaria de Educação e Cultura começa a distribuir os kits escolares aos alunos da rede municipal

0:00

Tem material escolar novo e de qualidade chegando em Cambé. A Secretaria de Educação e Cultura iniciou nesta semana a distribuição dos kits de material escolar para todos os alunos da rede municipal de ensino no ano letivo de 2024. A aquisição dos itens é feita através do programa EduCambé, que fornece material escolar completo de acordo com o currículo escolar, conforme o que cada um precisa no ano em que está.

Ao todo, serão distribuídos cerca de 11 mil kits, um por aluno em Cambé. A secretária de Educação, Estela Camata, explicou que a entrega começou na última segunda-feira (26), para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Agora, é a vez dos alunos do Infantil 5. E a expectativa da Secretaria é de que até a semana que vem todas as escolas já estejam com os itens, porque as empresas fornecedoras ainda estão entregando as remessas para o município.

As escolas recebem as caixas com os materiais, e os professores separam e guardam os itens que serão de uso coletivo, e disponibilizam aos alunos para levarem para as suas casas produtos como lápis, borracha, apontador, cadernos e outros que irão auxiliar também nas tarefas.

Desde o último ano, o município de Cambé disponibiliza os materiais escolares com o objetivo de dar aos alunos da rede pública municipal um patamar de igualdade dentro do ambiente escolar, oferecendo melhor condição para desenvolvimento, segundo os preceitos da educação universal, pública e de qualidade.

A diretora do CMEI Daisaku Ikeda, Maria Isabel Pagnan, explicou que a disponibilização do material pela Prefeitura tem impacto na educação das crianças e no bolso dos pais. “O material universalizado faz com que todas as crianças se sintam iguais. Elas não são iguais em muitas coisas, mas com relação ao material agora são e isso é importante. Hoje as crianças vem com a mesma cola, com a mesma tesoura, mesmo lápis, mesma agenda. E os pais estão muito satisfeitos porque é uma economia a mais. O que eles iriam gastar para comprar o material escolar, hoje eles podem estar comprando outra coisa. É muito benéfico”, disse.

Thais Costa é mãe da Laura, aluna do Daisaku Ikeda, e de mais duas filhas, e também salientou a economia como fator preponderante da disponibilização do material escolar. “É muito importante para a gente, desafoga bem. Sem contar que ela estava com uma ansiedade grande para receber esse material. Isso nos ajuda muito pelas condições de hoje em dia. Eu tenho três filhas, sendo duas já na escola. É uma economia grande. Fora o uniforme que também foi muito bem recebido. Cambé precisava disso”.

Já Laura, de cinco anos, não se continha, e não conseguiu escolher seu item favorito. “Eu gostei e achei tudo muito bonito. Gostei de tudo. Esse é o meu material”, expressou.