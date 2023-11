Secretaria de Educação e Cultura divulga cronograma de matrículas para ano letivo de 2024

A Prefeitura de Cambé, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, divulgou o cronograma de matrículas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA para o ano letivo de 2024. O prazo para matrículas para alunos do 1º ano, e matrículas novas para Infantil 4 e Infantil 5 começa nesta segunda-feira (6) e vai até a sexta-feira (10).

As ações já se iniciaram na última semana, com direcionamento dos alunos de Ensino Fundamental e Médio das redes municipal e estadual por meio de bilhete com os alunos, e também da efetivação de matrícula de 6º ano e 1ª série EM, se estendendo também até sexta-feira. Já o cadastramento para espera de vaga escolar para escolas estaduais se estende até o dia 17. Matrículas novas de alunos do Infantil ao Infantil 3 também está em lista de espera.

Ticiane Mercadante, responsável pela documentação escolar da Secretaria de Educação, explica que em relação ao direcionamento entre ensinos, as escolas enviam uma planilha de alunos do Infantil 5 e a própria Secretaria direciona para escolas por georreferenciamento e disponibilidade de vagas. Para alunos do 5º ano, o direcionamento é feito pelo Estado por endereço. A Prefeitura só faz o encaminhamento para as escolas e informam os pais onde tem que fazer a matrícula.

“Para as rematrículas, dos alunos que já estão matriculados esse ano, todas as informações estão indo para as casas, não sendo feitas presencialmente. Estamos mandando para os pais preencherem o formulário de rematrícula, ficha de saúde e o termo de uso de imagem, retornando pelo próprio aluno. As matrículas novas, sim, são feitas na escola. Se o aluno foi direcionado, por exemplo, para a Escola Jacídio Correia, ele deve ir até lá para fazer a matrícula, mas com tudo agendado. O CMEI manda um bilhete com nome da escola para onde a criança foi direcionada, já com data e horário para fazer a matrícula na instituição fundamental”, destacou Mercadante.

Para fazer a matrícula no 1º ano do Ensino Fundamental é preciso levar cópia da certidão de nascimento do aluno, cópia do RG e CPF (se tiver), cópia do RG e CPF dos pais, comprovante de residência atual no nome dos pais ou responsáveis (preferencialmente talão da Copel, atestado de vacina atualizado, declaração de matrícula do CMEI e carta de direcionamento do CMEI.

Para mais informações é só entrar em contato com o setor de documentação escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura através do telefone e Whatsapp (43) 3174-0251.