Jedson Vicente em busca do tricampeonato brasileiro no Kartismo: Um duelo de gigantes nas pistas de Vespasiano

O Cambeense Jedson Vicente é um dos grandes nomes do kartismo nacional e vai disputar o tricampeonato brasileiro na categoria Super Sênior Master. O piloto, que já foi campeão em 2017 e 2019, terá pela frente uma forte concorrência, pois o evento reunirá 47 campeões de diversas categorias.

O Grupo 2 do Campeonato Brasileiro, que será realizado no Kartódromo RBC Racing, em Vespasiano (MG), entre os dias 11 e 18 de dezembro, contará com 191 pilotos inscritos, sendo que 49 deles já conquistaram pelo menos um título nacional. Isso significa que 25,65% dos participantes já subiram no lugar mais alto do pódio em alguma edição da competição.

Entre os campeões que estarão na pista, três se destacam por terem um currículo recheado de troféus: Waldir Belizário, com 11 títulos; Renato Russo, com 10; e Paulo Sant´Anna, com 9. Eles vão competir nas categorias Super Sênior e Super Sênior Master, as mesmas de Jedson Vicente.

Além dos veteranos, o Grupo 2 também terá a presença de sete pilotos que venceram o Grupo 1 do Campeonato Brasileiro, realizado em outubro deste ano. São eles: Valdemiro Oliveira (Sênior 60+), Pedro Campos (Mini 2T), Allan Croce (Graduados), Carlos Saderi (Super Sênior e Super Sênior Master), Heitor Dall´Agnol (Júnior), Matias Dominguez (Mini 2T) e Pedro Perondi (Mini 2T).

O Campeonato Brasileiro de Kart é a principal competição da modalidade no país e reúne os melhores pilotos de todas as regiões. A expectativa é de que as corridas sejam emocionantes e disputadas até a última volta. Você não pode perder essa oportunidade de acompanhar o desempenho de Jedson Vicente e dos demais campeões na busca pelo título. Fique ligado na transmissão ao vivo no canal CBA BR Kart no Youtube e torça pelo seu favorito!