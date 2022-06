Secretaria de Fazenda desenvolve ações de sustentabilidade ambiental

Pensando na preservação do Meio Ambiente e na otimização do atendimento ao contribuinte, a Secretaria Municipal de Fazenda de Cambé está desenvolvendo ações de sustentabilidade ambiental. As mudanças reduzem, inclusive, os gastos com papel e com impressões. Desta forma, a secretaria busca disponibilizar muitas ferramentas através do site da pasta, como o requerimento da guia de ITBI e a utilização de tablets para o setor de fiscalização para a liberação do alvará de licença.

“A Secretaria de Fazenda abraçou essa causa de buscar trabalhar com sustentabilidade e agilidade para o contribuinte. Nós estamos desenvolvendo algumas ações que visam dar agilidade na abertura de empresas, na liberação de guias de tributos, no atendimento ao contribuinte e, paralelo à isso, existe a preocupação com a sustentabilidade”, explicou o secretário municipal de Fazenda, Gabriel Cândido.

Segundo ele, as ações desenvolvidas trazem diversos benefícios para a Prefeitura e para o contribuinte. “Desenvolvemos algumas ferramentas. Duas delas são a disponibilização de alguns requerimentos, algumas guias, através do site, evitando a impressão, o gasto e a utilização de papéis. Além disso, dá mais agilidade para o contribuinte. A outra ferramenta é a utilização da tecnologia para a liberação do alvará de licença, que antes era necessário imprimir todo o procedimento, e agora, com medidas simples como a utilização dos tablets pela fiscalização, o parecer do fiscal já é dado direto no processo e, eletronicamente, já é dada a resposta para que o requerente possa dar andamento no pedido de alvará”, explicou o secretário.

Outra medida sustentável e que visa melhorar o atendimento e o relacionamento com o contribuinte, foi a implantação do serviço de e-Carta, em parceria com os Correios. “Esse serviço dá uma solução completa porque a Prefeitura reduz gastos com papel, com mão de obra de funcionário, ganha tempo… Então, é um serviço que agrega muito para as prefeituras”, explicou Elton da Silva Martins, assistente comercial do Correios.

Ainda de acordo com ele, o e-Carta é uma solução postal híbrida, na qual o processo de preparação, produção, impressão, envelopamento, envio e entrega de documentos, como IPTU, ISS, comunicados, entre outros, fica a cargo do Correios. A Prefeitura se preocupa apenas em encaminhar para o Correios os arquivos com os dados e as informações dos documentos. As empresas que precisam enviar mensagens físicas, por meio do e-Carta, conseguem fazer isso em qualquer horário, sem a necessidade de ir em uma agência.