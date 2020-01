Com o aumento do número de casos de dengue na região e também em Cambé, a Secretaria Municipal de Saúde convoca a população para o lançamento da campanha “Combate à Dengue: Faça parte você também”, que vai ocorrer no dia 29 de janeiro, às 9 horas, no pátio da Igreja Plesbiteriana localizada na Rua Presidente Kennedy, 75.A ação dessa quarta-feira será voltada para o diálogo entre lideranças comunitárias, vereadores, corpo de bombeiros e outros representantes da sociedade civil para apresentar a situação atual da cidade em relação ao aumento dos casos. A Secretaria também propõe a formação do Comitê Municipal de Enfrentamento à Dengue, que irá se reunir para determinar as ações futuras para o combate ao mosquito.Segundo a Secretaria de Saúde só nessa semana já foram confirmados 8 casos de dengue na cidade. De agosto do ano passado até agora, as Unidades Básicas de Saúde registraram 787 notificações da doença.De acordo com a secretária de saúde, Adriane Bertan Lombardi, a participação da comunidade junto ao poder público no combate ao mosquito é fundamental. “É preciso uma mudança de atitude no que diz respeito aos cuidados em nossos domicílios, espaços comunitários e públicos, além de alerta para os sinais e sintomas da doença”, afirma.