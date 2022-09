Secretaria de Saúde de Cambé realiza mutirão de vacinação contra a poliomielite nas UBS neste sábado (24)

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, organizou para este sábado (24) um mutirão de vacinação contra a poliomielite em todas as Unidades Básicas de Saúde da cidade. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal de crianças de 1 ano a menores de 5 anos com o imunizante que protege contra a poliomielite. Na cidade, apenas 33,17% do público-alvo da campanha já recebeu a dose da vacina. Todas as UBS da cidade vão funcionar das 8h às 17h e as crianças devem comparecer acompanhadas de um responsável e com a carteirinha de vacinação em mãos. No mesmo dia, será possível atualizar a carteira de vacinação das crianças que estão com vacinas em atraso.

Mayara Santos, responsável pelo Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Saúde, explica que a ação faz parte da Campanha de Vacinação contra Poliomielite e da Campanha Nacional de Multivacinação. Segundo ela, o objetivo das campanhas é aumentar a cobertura vacinal das crianças e, consequentemente, reduzir o risco de que novos casos de poliomielite sejam registrados no país. Por conta da vacina, o último caso de poliomielite no Brasil foi confirmado há mais de 30 anos.

“Essa foi uma ação pensada pelo município para aumentar a cobertura vacinal das crianças, já que temos enfrentado uma baixa adesão da população nos últimos anos. Esse cenário é muito preocupante, uma vez que doenças consideradas erradicadas, como a poliomielite, podem reaparecer. Para finalizar o mês de setembro e as campanhas, nós estamos planejando outras ações para conscientizar a população a respeito da importância da vacinação”, finaliza Mayara Santos.