Secretaria de Trabalho abre inscrições para curso de automaquiagem

Gosta de se maquiar e quer aperfeiçoar as habilidades? Então não perca essa oportunidade! A Secretaria de Trabalho está com as inscrições abertas para um curso de automaquiagem de curta duração. O curso vai acontecer no próximo sábado (01/10), às 17h, na Paróquia São Francisco Xavier (Rua Rio São Francisco, 200), no Jardim Santo Amaro. Com 25 vagas disponíveis, as inscrições podem ser feitas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_dhIM26qLTmAIO1K_phXTDhuLn_mF3vVjlWx5YM5MhTPP2A/viewform?usp=pp_url.

Segundo a equipe da Agência do Trabalhador, o curso é aberto a toda a população e não é necessário ter experiência para participar. O objetivo é ensinar aos alunos algumas técnicas de automaquiagem, como a ordem e a forma de aplicação dos produtos. No dia, os participantes devem levar os produtos que usam para fazer as maquiagens em casa e um espelho de mesa – quem tiver. Ao final do curso, será entregue um certificado

As inscrições podem ser feitas até que o número de vagas seja preenchido. Para outras informações, o WhatsApp da Agência do Trabalhador é o 3174-0443.