Secretaria de Trabalho promove curso de auto maquiagem na quinta-feira

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Profissionalização, oferece um curso de auto maquiagem nesta quinta-feira (21/07), no Centro Comunitário do Jardim Ana Rosa. Os interessados devem se inscrever pelo telefone do Sine (43) 3174-0443, ou acessar o link do Whats App neste mesmo número. O curso terá duração de 4 horas, das 19h às 22h. Ao final da aula todos os participantes receberão um certificado de conclusão de curso.

A idade mínima para participação é de 16 anos. A equipe do Sine informa que o curso é gratuito, mas que os produtos de maquiagem devem ser dos participantes, por se tratar de um curso de auto maquiagem. Caso o aluno não tenha produtos próprios, há um kit disponível para ser compartilhado durante a aula.

O secretário de Trabalho, José Aparecido Rolim, conta que a atividade pode ser uma porta de entrada para uma nova profissão. “Muitas pessoas descobrem a sua paixão pela maquiagem e o desejo de trabalhar com a maquiagem no curso. Além disso, ajuda na saúde mental da população. Tanto na questão da auto estima quanto na hora de descansar e ter um momento de lazer”, finaliza.