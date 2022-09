Secretaria do Trabalho divulga oportunidades de emprego para esta semana

Para se candidatar às vagas é necessário realizar um agendamento com a equipe da Agência do Sistema Nacional do Emprego (SINE) que poderá ser feito através do telefone 3174-0443

A Secretaria Municipal de Trabalho e Profissionalização de Cambé divulga as vagas de emprego disponíveis para esta semana. Estão abertas oportunidades de trabalho para candidatos sem e com experiência e também para diferentes graus de escolaridades.

Para se candidatar às vagas é necessário realizar um agendamento com a equipe da Agência do Sistema Nacional do Emprego (SINE) que poderá ser feito através do telefone 3174-0443. Após o agendamento o candidato deve comparecer ao SINE portando documentos pessoais, ou seja, RG, CPF e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) para que ele possa ser encaminhado às vagas que se encaixem no seu perfil.

O SINE é localizado na Avenida Inglaterra 774 e funciona das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Segue a lista de ocupações disponíveis:

Ajudante Eletricista

Assistente de vendas

Assistente Social

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de contabilidade

Auxiliar de costura

Auxiliar de estoque

Auxiliar de expedição

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de produção

Auxiliar de topógrafo

Auxiliar técnico de mecânica

Babá

Barman

Borracheiro

Carpinteiro

Carreteiro

Costureiro

Cozinheiro

Empregado doméstico

Encarregado de produção

Garçom

Impressor Flexográfico

Marceneiro

Mecânico de manutenção de máquina industrial

Mecânico de manutenção de máquinas hidráulicas

Montador Soldador

Motorista de caminhão

Motorista de caminhão guincho

Operador de caixa

Operador de empilhadeira

Orientador de tráfego para estacionamento

Pedreiro

Servente de Obras

Servente de pedreiro

Soldador

Técnico Analista de Padrões de Qualidade

Técnico em eletromecânica

Técnico em segurança do trabalho

Vendedor de comércio varejista

Vendedor interno

Vendedor Pracista

Zelador