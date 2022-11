A manhã da última sexta-feira (18) foi de muito esporte e diversão para alunos de nove escolas da rede municipal de Educação. A criançada participou da última etapa da 9ª edição do Festival de Mini Handebol das Escolas Municipais de Cambé, no Ginásio de Esportes João Afonso dos Santos, no Jardim Santo Amaro. O objetivo do evento foi estimular a prática de esportes entre as crianças, além de promover a interação de alunos de diferentes escolas.

O festival contou com duas fases classificatórias em que as equipes com as melhores pontuações seguiram para esta última etapa. Alunos de nove escolas municipais participaram da atividade, sendo elas: Alvorada, Professora Consolación Montes Hernandez, Ana Zichak Mazzei, Symphoriano Kopf, Santos Dumont, Cecília Meireles, Jacídio Correia, Professora Lourdes Gobi Rodrigues e Olavo Soares Barros. No total, mais de 320 alunos participaram das atividades.

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, fez um breve discurso durante a premiação das equipes e destacou a importância da amizade entre as crianças e o espírito de lealdade e companheirismo. Além disso, também prometeu que em 2023 várias escolas da cidade vão ganhar a cobertura das quadras: “ninguém mais aqui vai precisar fazer alguma aula de educação física embaixo daquele sol quente ou deixar de fazer porque está chovendo”.

Todas as crianças receberam uma medalha de reconhecimento pela participação na atividade. “Nós queremos colocar em prática o que eles aprendem em sala de aula, já que é muito importante essa experiência em um espaço em que as crianças não estão acostumadas. Apesar de ser uma competição, isso não é o mais importante, o nosso objetivo é que todo mundo participe e se divirta”, destaca Gabriel Freire, professor de educação física da Escola Santos Dumont.

Diferente do handebol tradicional, o mini handebol é jogado em uma quadra menor e com um número reduzido de jogadores. “Telma Gamba, secretária de Esportes, comemora mais uma edição do festival depois de dois anos suspenso por conta da pandemia. “A parceria com a Educação é muito importante. A gente já atende algumas das crianças nos projetos de iniciação esportiva e nas escolinhas, mas essa é uma oportunidade de levar o esporte para dentro das escolas, já que isso pode fazer com que a criançada tome gosto e siga no esporte”, ressalta.

Estela Camata, secretária de Educação, também celebra essa longa parceria entre as secretarias. “Quem ganha são as crianças, então o que a gente puder fazer para unir nossas forças e promover cada vez mais atividades como essa, nós vamos fazer”, afirma.