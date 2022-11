O Estado de S. Paulo

Manchete: TCU alerta equipe do PT sobre apagão de dados de vacinação

Senado aprova nomes em meio a disputa política

Governo quer rever construção de térmicas ‘jabutis’

Comissão dá aval a projeto que libera verba do orçamento secreto

Impasse com o Senado adia a PEC

José Serra: O novo arcabouço fiscal está na LRF

O Globo

Manchete: Copa tem série de protestos inéditos de seleções

Novo governo avalia pacote para atacar atos dos manifestantes

Congresso aprova lei contra ‘arquitetura hostil’ a sem-teto

Pix supera cartões de crédito e débito, diz BC

STF adia julgamento da ‘revisão da vida toda’ da aposentadoria do INSS

Gasto fiscal além do necessário pode prejudicar os mais pobres, diz Campos Neto

PEC é adiada por falta de consenso

Projeto possibilita liberar as emendas de relator

Aliados cobram melhor articulação do PT na ‘PEC da Transição’

Novo governo deveria levar adiante ideia de revisar subsídios tributários “UTOPIA”

Copa do Mundo traz oportunidade para Brasil se unir.

Folha de S. Paulo

Manchete: Congresso vê limite de 2 anos para PEC; PT já admite ceder

Sinais de que EUA podem desacelerar aperto nos juros aliviam mercados

A conta chegou para governadores

Preocupação principal começa a ser mais crescimento do que inflação diz Campos Neto

O PT 5 “Lula e Dilma”, deu passo maior do que a perna

Maioria dos consumidores não acredita em Black Friday, aponta pesquisa

Demanda por habitação social dispara em São Paulo na pandemia da Covid

Tribunal diz que fim do passe livre para pessoas de 60 e 64 anos é inconstitucional

Anvisa volta a obrigar uso de máscaras em aeroportos e em aviões

SP terá maior roda gigante da América

PF investiga Governo de Minas Gerais sobre mineração na Serra do Curral

Máquina de propaganda da China agora pinta Covid como menos letal

Cresce violência contra as manifestações pelo Brasil por ataques de traficantes, segundo PF

Equipe de transição e presidente do TSE recebem comandantes das PMs

Valor Econômico

“Ensino técnico significa emprego”

Para advogada Luciana Antonini Ribeiro, da gestora EB Capital, educação técnica pode ser fundamental para a produtividade brasileira

Estimular PIB via consumo terá espaço mais reduzido

Analistas veem cenário mais adverso que o enfrentado antes por Lula

(Melancia) Pujol foi ouvido na montagem da transição

General deixou o comando do Exército no ano passado, depois de sucessivos embates com o presidente Jair Bolsonaro por conta do uso político das Forças Armadas

Manifestação pela diversidade

Jogadores alemães posaram para foto oficial com uma das mãos cobrindo a boca, num gesto contra a censura.

Caixa suspende empréstimos a Estados e municípios

Segundo banco, limite de contratação definido pelo CMN “encontra-se esgotado para o ano de 2022”, mas fontes destacam orientação já era para reduzir concessões

Juros pesam cada vez mais no orçamento das famílias

Gasto representa hoje 12,6% da renda, ante 10,5% em 2020

Reajustes superam inflação pela 1ª vez desde o fim de 2019

Em outubro, os trabalhadores obtiveram ganho real de 0,9%, aponta Salariômetro

Áreas urbanas do país cabem juntas no Espírito Santo

Dados de 2019 do IBGE mostram que ocupação por cidades brasileiras somava 45.945 quilômetros quadrados

Sem fim à vista, lockdowns estão parando a China

Quase um terço do população está sob medidas de isolamento. Ao todo, 48 cidades, que respondem por 40% do PIB chinês, estão sob vários níveis de lockdown

Economia global segue piorando, mas recessão ainda pode ser evitada

Pesquisas de atividade empresarial indicaram declínios na produção nos EUA e nas maiores economias da Europa em novembro, mas ao mesmo tempo mostraram que partes da economia continuam resilientes apesar da inflação alta e taxas de juro em elevação

Dados apontam resiliência da economia americana

Dados de vendas de casas novas e de bens duráveis cresceram acima do esperado pelos economistas em outubro. Além disso, os consumidores americanos já vêem um recuo da inflação em 2023

Anatomia de uma lei de responsabilidade social

Preocupação social deve ser traduzida em políticas que mobilizem recursos de maneira eficiente e equitativa

Incertezas e indefinições (ou ingenuidade. A certeza de que, não irá perder o vício) cercam a Petrobras no futuro governo Lula. Incertezas sobre política de preços de derivados de petróleo e venda de ativos cercam a Petrobras no futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva

Câmara dos Deputados vira arena (de ratos) na disputa entre elétricas

As distribuidoras de energia elétrica e os fornecedores de painéis solares intensificaram o embate em torno do Projeto de Lei que amplia benefício a quem investe em geração distribuída

Escassez de chip preocupa indústria

Interrupção da produção de componentes na China afeta 61% dos fabricantes de eletroeletrônicos

Na luta contra o burnout, trabalhamos muito mais e acabamos ineficientes

Para Susan David, psicóloga de Harvard, é preciso rever processos e ter conversas mais reais nas organizações

Chile renova estratégia para diversificar vendas ao Brasil

País quer abrir espaço para azeites, cebola, alho e carne suína

Renda da soja supera a da fruta em SP

Oleaginosa agora é a segunda maior cultura no Estado, segundo a Fundação Seade; cana permaneceu na liderança em 2021

Juro futuro alcança máxima desde 2016 e põe no preço Selic a 15%

Momento de incerteza elevada, especialmente na questão fiscal, desperta chance de taxa subir em 2023

Fiscal pressiona expectativas de inflação

Mercado embute nos preços IPCA ainda mais alto nos próximos anos após piora na percepção de risco

No Brasil, retirada de fundos soma R$ 4,5 bi

Saídas acumuladas no ano estão em R$ 5,8 bilhões