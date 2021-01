SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA VISITA SEDE DA 4ª CIA DA POLICIA MILITAR DE CAMBÉ

A convite do Prefeito Conrado Scheller, o Secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel, Rômulo Marinho, esteve na sede da 4ª CIA da Polícia Militar, para que ele conhecesse o espaço e ver que precisa de uma melhor estrutura. Scheller reafirmou o compromisso com a Polícia Militar e solicitou ao secretário melhorias nas estruturas das dependências da 4ª CIA, proporcionando melhores condições de trabalho, além de solicitar a retirada dos veículos amontoados no pátio e na rua, que são produtos de apreensões.

Via: Assessoria de Imprensa