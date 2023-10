Shoppings de Londrina se mobilizam com atividades para o público infantil no Dia das Crianças

Atenção: papais, mamães, titios(as), avós, a próxima quinta-feira, dia 12, é Feriado, é a celebração anual do Dia das Crianças e, mesmo sabendo que é preciso entreter nossas crianças neste dia sem aula e de “energia de sobra” nos pequenos, muitas vezes, deixamos a programação do que fazer e onde ir para a última hora! Pensando nisso, a Coluna Bela Manchete fez um apanhado de atividades que ocorrerão no Dia das Crianças em Londrina, confira:

Londrina Norte Shopping

Corrida do saco, desafio do ovo, pula corda, pião, passa anel, esconde-esconde, mímica, mão de tinta e elástico. Essas são as brincadeiras das quais pais e filhos poderão participar juntos no Dia das Crianças no Londrina Norte Shopping “Infância Raiz”.

As atividades serão entre os dias 10 e 13 de outubro, na praça de eventos, por turmas, com vagas limitadas e gratuitas, além de inscrições pelo Sympla. Ainda haverá brindes, prêmios e um espaço instagramável para registrar fotos, além de todos os equipamentos infantis que já estão disponíveis no shopping.

As turmas de brincadeiras serão nos dias 10, 11 e 13, das 18h30 às 21h e no dia 12, das 15h30 às 18h.

Já os pequenos que gostam de preparar receitas poderão participar da oficina culinária na Cozinha do Coração, no dia 12, às 14h. As inscrições também são gratuitas, através da plataforma Sympla.

Inscrições:

https://www.sympla.com.br/evento/infancia-raiz-londrina-norte-shopping/2190011?referrer=www.google.com

Royal Plaza Shopping

Até o dia 15 de outubro, as crianças poderão participar da Oficina de Pintura de Bichinhos (de cerâmica) e deixar a criatividade tomar conta. Para participar é preciso ter entre 2 e 13 anos e as crianças menores de 5 anos ou PCD devem estar acompanhadas pelos pais.

Cada oficina terá no máximo 15 crianças e a participação é por ordem de chegada, portanto, é aconselhável chegar com antecedência para garantir a vaga. Cada oficina tem duração aproximada de 40 minutos e uma vez iniciada, não será possível permitir a entrada de novos participantes. A criança pode aguardar pelo próximo horário disponível.

As oficinas são gratuitas e serão realizadas todos os dias das 11 às 17 horas. A atividade será realizada na Praça de Eventos no piso térreo do Royal Plaza Shopping, com toda segurança e estrutura que as crianças precisam.

Serviço:

Oficina de Pintura de Bichinhos-De 02 a 15 de outubro

Horário: das 11 às 17 horas

Local: Praça de Eventos do Royal Plaza Shopping no piso térreo.

Boulevard Shopping

Nesta semana, nos dias 12, 14 e 15, sempre a partir das 16 horas, o Boulevard Shopping realiza várias ações recreativas para a interação das crianças. No dia 12 (feriado), as brincadeiras giram em torno do Circo sem Lona, com os pequenos vivenciando experiências circenses. No dia 14 (sábado) a programação segue com contação de histórias com Patrícia Maia. E no dia 15 (domingo) é dia de criança no samba, com Rakelly.

Todos os eventos são gratuitos e acontecem no deck da Praça de Alimentação. As crianças participantes vão concorrer ao sorteio diário de pelúcias do Tubababy, a mascote infantil do Londrina, e de vouchers para o espaço Kids Life.

Aurora Shopping

Diversão e muita alegria. É o que promete a Arena Trampolim, parque infantil inédito que chegou a Londrina, no Aurora Shopping. A atração ocupa 200 m² na praça de eventos com brincadeiras como camas elásticas, escorregadores, piscinas com espumas, slackline (atração que desafia o equilíbrio) e a sensação do mega tobogã de descida dupla.

A atração ficará no Aurora Shopping até o dia 2 de novembro, aberta somente a maiores de três anos. No caso de participantes de 3 a 5 anos, será preciso o acompanhamento permanente de um adulto responsável (que terá acesso gratuito ao parque). De seis anos em diante, não há necessidade de acompanhamento. Maiores de 18 anos só podem entrar no espaço na condição de acompanhante de alguma criança.

As sessões de 50 minutos – de pura adrenalina e alegria – vão custar R$ 50,00 e os ingressos poderão ser adquiridos na bilheteria. Cada minuto excedido terá custo adicional de R$ 1,00.

A Arena Trampolim do Aurora Shopping Londrina vai funcionar de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h30.

Catuaí Shopping

A campanha em comemoração ao Dia das Crianças do Catuaí Shopping Londrina traz premiação em dobro: o sorteio de um PC Gamer da Top Games e mais R$ 5 mil reais para compras na loja de brinquedos Bumerang.

Para participar, basta cadastrar no aplicativo do shopping uma nota fiscal de qualquer valor que tenha sido emitida pelas lojas do empreendimento entre os dias 26/09 e 15/10. O sorteio acontece dia 18/10 às 19h em frente à Praça de Eventos. A quantidade de cupons para concorrer é gerada automaticamente de acordo com a quantidade de estrelas de cada cliente no app.

No dia 12 de outubro o shopping oferece diversas atividades para a diversão das crianças. A Puket traz uma oficina gratuita de fantoches com meias. As sessões serão de 30 minutos, com agendamentos das 14h às 17h30.

As inscrições para participar podem ser realizadas no formulário disponível nas redes sociais do shopping, que será disponibilizado a partir do dia 08/10. A oficina em parceria com a Puket acontece na Yuup Play. Além disso, no Dia das Crianças o shopping promove também pinturinha facial, distribuição de pipoca e algodão.

Para informações específicas sobre as atividades em cada shopping, entre nas redes sociais oficiais de cada um.