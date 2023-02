A região do Mutirão foi movimentada com a oportunidade de emprego oferecida pelo Sine na Comunidade. A Agência do Trabalhador realizou uma ação que levou seus serviços aos bairros do município, incluindo o Conjunto Habitacional Dr. José dos Santos Rocha.

Na quarta-feira (01/02), o evento contou com a presença da Câmara de Vereadores de Cambé e o vereador Jota Mattos, que destacou a importância do trabalho da Agência do Trabalhador na busca de uma renda fixa para a comunidade.

Foram oferecidas 120 vagas de trabalho em cinco empresas diferentes, e muitos interessados saíram do evento com uma entrevista marcada ou até mesmo com um contrato de trabalho em mãos.

Para 2023, a Secretaria de Trabalho e Profissionalização está oferecendo inscrições para uma ampla variedade de cursos, como cabeleireiro, manicure e pedicure, inglês básico, programador de web e muito mais. As cargas horárias variam de 4 a 180 horas. Não perca a chance de investir em sua carreira e buscar novas oportunidades!