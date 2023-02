No dia 03 de fevereiro de 2023, às 18:30 horas, um acidente foi registrado na PR 454 km 06, no município de Jaguapitã. O acidente envolveu um caminhão V.W/24250 com placas de São Bernardo do Campo-SP.

De acordo com as informações, o condutor masculino de 47 anos perdeu o controle da direção enquanto trafegava na PR 454 no sentido Jaguapitã a Astorga, resultando em um capotamento na margem esquerda da rodovia.

Felizmente, o condutor sofreu apenas ferimentos leves.