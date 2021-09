Solidariedade marcará comemorações dos 74 anos de Cambé

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O aniversário de Cambé em 2021 será marcado pela festa da solidariedade. A cidade comemora seus 74 anos de emancipação política no próximo dia 11 de outubro e, no lugar de shows e demais eventos que já fazem parte da cultura do cambeense, a celebração será em forma de ajuda ao próximo, com uma grande festa de arrecadação de alimentos ou produtos de limpeza, que serão distribuídos posteriormente à população mais carente.

O “Celebra Cambé 74 anos” será no dia 12 de outubro, das 9h às 12h, no modelo drive thru, em quatro pontos da cidade: Rodoviária (Avenida Brasil, 1336 – Vila Salomé), Centro da Juventude (Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 953 – Jardim Castelo Branco), UBS do Cambé IV (pela Rua Eugênio M. Fadel, 65) e Espaço da Família “Neide Dalto Scheller” (Rua Caçadores esquina com Rua Equador, no Jardim Santo Antonio). Podem ser doados alimentos não perecíveis e produtos de limpeza em um destes quatros pontos.

Quem participar ganhará brindes e também concorrerá a prêmios. Haverá ainda distribuição de refrigerantes e muita animação. O objetivo é arrecadar o maior número possível de itens para poder fazer a festa de muitas famílias.

A decisão de fazer um aniversário solidário se deu devido à pandemia de Covid-19 e seus reflexos sanitários e econômicos. “Uma grande festa geraria aglomeração e traria riscos à população já que ainda estamos em meio a uma pandemia. Por outro lado, sabemos que tem muita gente passando necessidades e o aniversário de Cambé poderia ser um bom momento para quem está com saúde, com sua renda mantida e que recebeu a dose de esperança, que é a vacina, retribuir ajudando aquelas pessoas que estão precisando nesse momento”, ponta o prefeito Conrado Scheller.

A secretária de Educação e de Cultura de Cambé, Estela Camata, que encabeça a organização, lembra que os cerca de 10 mil alunos da rede municipal e suas respectivas famílias vão participar tanto levando suas doações como com apresentações culturais. “Mobilizamos toda a rede de ensino para esse evento cívico, solidário e de amor a Cambé e ao próximo. A criançada está animada, nós estamos muito animados e é com esse espírito que vamos comemorar mais um aniversário da nossa querida cidade”, afirma Camata.A “Celebra Cambé 74 anos” é organizada pela Prefeitura de Cambé, com a participação de todas as secretarias municipais, e conta com o apoio da Câmara de Vereadores, Associação Comercial e Industrial de Cambé (ACIC) e diversas entidades de classe e sociedade civil em geral.

Via: Assessoria de Imprensa