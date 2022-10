Um homem de 35 anos suspeito de invadir a Igreja Matriz de São Mateus do Sul, na região sul do Paraná, foi preso de acordo com a Polícia Militar (PM-PR). Segundo o boletim de ocorrência, ele quebrou 27 imagens sacras no local.

A prisão foi no fim da tarde de segunda-feira (10), mesmo dia em que foi registrada a invasão. Entre as peças quebradas estava uma imagem centenária de Nossa Senhora das Graças, que estava na comunidade desde a época do surgimento da cidade.

De acordo com a polícia, o homem foi detido suspeito de furtar um celular, mas foi reconhecido por testemunhas como o responsável pelo ato de vandalismo.

Segundo a Polícia Civil, informações colhidas pelo depoimento do suspeito indicam que a ação foi de vandalismo e, a princípio, não teve cunho religioso. O homem deve responder por destruir objetos de devoção, além do furto do celular.

A PM informou que, na hora da prisão, o suspeito estava sob efeitos de drogas.

Imagem histórica

Segundo o padre Diego Ronaldo Nakalski, vigário paroquial, entre as peças quebradas está uma imagem centenária de Nossa Senhora das Graças, que também tem significado histórico para a cidade.

Conforme o padre, a santa está com a comunidade desde a antiga capela, que fez parte da formação do município. Além dela, também foram quebradas imagens de santos, de Jesus e de outras aparições de Nossa Senhora.

Cobra News