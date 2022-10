O Estado de S. Paulo

Manchete: ‘Novo pré-sal’ vai impulsionar investimento da Petrobras

A deflação e o diabo dos detalhes

Para Fundo, auxílio poderia ter custado 50% menos

FMI vê contas do País no azul no ano, mas projeta volta de déficit em 2023

Com voto do Brasil, ONU condena anexações russas

PF e Ibama realizam ações contra garimpo

O Globo

Garimpo desafia a lei

Almanaque ajuda alunos no Enem

Burnout afeta um entre cada cinco profissionais no país

Dívida pública volta a crescer no Brasil em 2023, prevê FMI

Argentina lança ‘dólar Coldplay’ e ‘dólar Catar’

Sob pressão dos EUA e UE, Brasil vota contra Rússia na ONU

Folha de S. Paulo

Taxa de participação no mercado de trabalho segue abaixo do pré-pandemia

Livros didáticos para recuperação não devem ser entregues em 2023

PF vê governador (MDB) de Alagoas líder de desvios

Apoios a Lula no segundo turno custarão bem mais do que custaram em 2002

Tesouro quer rebaixar teto para Judiciário e Legislativo

Valor Econômico

Brasil vive maior aperto monetário desde 2003

Mercado tem discutido quando o Banco Central começará a diminuir os juros

Vendas que dependem de crédito sofrem queda no varejo

Cálculos da XP mostram que, até agosto deste ano, o varejo ampliado estava 3% abaixo do seu patamar pré-pandemia, com o grupo de atividades sensíveis a crédito 8,7% aquém

Biodiversidade global cai 69% desde 1970

Situação mais grave ocorre na América Latina e Caribe, com declínios de 94%, em média

Comércio com os Estados Unidos bate recorde

Nove entre os dez principais itens mais exportados, de lado a lado, tiveram aumento de valores até setembro deste ano

Covid matou 4.500 profissionais de saúde no Brasil

Pesquisa internacional mostra que 80% das mortes no Brasil ocorreram entre mulheres e que a maior parte das vítimas se situou entre os salários mais baixos

Déficit do Brasil com EUA atinge recorde

Comércio bilateral tem alta disseminada e deve superar marca inédita de US$ 80 bilhões

Acomodação de preços ajuda IPCA a se aproximar do teto da meta este ano

Projeções de inflação em torno de 5% levam em conta que não haverá aumentos nos preços dos combustíveis

FMI pede reestruturação ordenada da dívida dos países de baixa renda

Segundo o ‘Monitor Fiscal’ do Fundo, choques da covid-19 e da guerra na Ucrânia lançaram 120 milhões de africanos na situação de insegurança alimentar

Rússia vende mais de € 100 bi em combustíveis à UE

Apesar de terem reduzido os volumes de importações, os altos preços por causa da guerra fazem com que os europeus paguem uma conta alta a Moscou, ajudando a financiar a máquina militar de Putin

Riscos de crises e de recessão crescem na economia mundial

Para FMI, é melhor pecar por excesso do que por prudência no aperto monetário em curso

Produção agroindustrial segue em recuperação

Indicador do FGV Agro encerrou agosto com variação positiva de 3,9% ante o mesmo mês de 2021

Usinas venderam mais etanol em setembro

Segundo a Unica, volume totalizou 2,7 bilhões de litros, 8,1% mais que no mês de 2021

Produção regenerativa depende de cada ambiente e é conceito ainda em formação

Modelo tem como norte a recuperação do solo – e pode, sim, dar lucro

Especialista em direitos humanos assume a presidência do TST

Lelio Bentes Corrêa assume hoje a direção da Corte para o biênio de 2022 a 2024

Curta gestão de Emmanoel Pereira valorizou inclusão

Uma das medidas adotadas pelo ministro foi a contratação de trabalhadores terceirizados com deficiência intelectual