Agentes da central de videomonitoramento da Guarda Municipal de Londrina (GCOM) flagraram um indivíduo circulando no interior da Escola Municipal Leônidas Sobrino Porto, zona oeste, no final da tarde de domingo (19). Imediatamente foi enviada viatura de patrulhamento preventivo da área para realizar a verificação.

No local os guardas municipais fizeram uma vistoria no espaço e viram uma janela quebrada e várias embalagens de sacos plásticos de lixo espalhados pelo chão. Em seguida os GMs viram o suspeito tentando se esconder na quadra de esportes. No momento da abordagem, outro homem foi encontrado escondido e também foi abordado. De acordo com boletim de ocorrência, o segundo suspeito teria sido o responsável pelo dano ao patrimônio.

Diante da constatação os dois homens foram encaminhados para a delegacia de plantão. Eles vão responder pelo crime de dano ao patrimônio público.

A Guarda Municipal realiza o videomonitoramento das ruas, avenidas, próprios públicos, patrulhamento preventivo pelas unidades escolares, unidades de saúde além dos demais próprios públicos municipais em toda extensão do município. Em caso de necessidade, a população pode ligar para a central de emergência 153. A ligação é gratuita e funciona a partir de qualquer telefone.

Texto e foto: Bruno Amaral/Defesa Social