Dois suspeitos foram baleados, na noite de sábado (21), após levarem o carro de um motorista de aplicativo na avenida Dez de Dezembro próximo à avenida Europa, em Londrina. Um dos assaltantes é menor de idade e o outro um homem de 32 anos.

Segundo a ocorrência, os dois estavam em uma moto quando abordaram o motorista com uso de arma, em seguida, fugiram com o veículo. No momento da ação, um policial militar viu o ocorrido e iniciou uma perseguição.

Houve troca de tiros entre os suspeitos e a PM e, na ocasião, o menor foi baleado de raspão no pescoço, já o outro levou um tiro no abdômen. Feridos, os assaltantes ainda tentaram fugir a pé, mas acabaram presos. A PM apreendeu o menor e levou ambos para a Central de Flagrantes. A arma usada no crime não foi localizada.

Informações: Paiquerê FM News

Foto: Divulgação/PM