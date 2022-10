Um homem suspeito de invadir uma casa para tentar roubar o imóvel localizado na Rua Stanislaw Jan Los morreu na manhã desta terça-feira (4).

A Polícia Militar (PM) informou que o suspeito estava armado com um simulacro ao invadir a casa que fica no bairro Parigot de Souza 1. Um morador da residência reagiu, houve luta corporal e, conforme a PM, o autor do roubo morreu na residência após sofrer um mal súbito. A polícia relata que o suspeito sofreu uma convulsão.

O suspeito foi identificado pela PM como Rafael Marinho Correa, conhecido como Coquito. Ele tinha 37 anos e três mandados de prisão em aberto, dois por roubo e um por evasão.

Tarobá News