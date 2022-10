O Estado de S. Paulo

Vendas de veículos novos caem 7% em setembro

Ganhos baixos tiram recenseadores do Censo

Permissão para novas linhas entra na pauta do TCU

Empresários da terceira via cobram maior definição do programa de Lula

Contas em atraso passam de R$ 289 bi, diz Serasa

Alto endividamento familiar entra no foco dos candidatos

‘Lula terá de migrar para o centro’, diz Landau

Congresso conservador em 2023 vai exigir do Planalto mais negociação

Definição da eleição no 2º turno faz Bolsa subir 5,54% e dólar recuar 4,09%

O Globo

Vivo, Claro e TIM abrem arbitragem contra Oi e pedem R$ 3,1 bi de volta

Censo 2022: IBGE adia fim da coleta de dados para dezembro

Petrobras coloca sua rede de fibra óptica à venda

Governo decide antecipar pagamento do Auxílio Brasil

‘Cenário reduz risco de desarranjo nas contas públicas’

Mercado comemora: Bolsa sobe 5,54%, e dólar tem a maior queda desde 2018 com 2º turno e Congresso conservador

Folha de S. Paulo

Supremo confirma que pensão alimentícia não tem imposto de Renda

Súmulas não acompanham reforma trabalhista, diz estudo

Jovens brasileiros que não estudam nem trabalham são 35,9%

Estresse pós-eleitoral pode afetar a saúde mental pública

tratamento em idosos precisa ir além do tumor e da sobrevida

Redes sociais ajudam a conscientizar sobre doença

Especialistas pedem oncologia já no início da formação médica

Rastreamento pode reduzir morte por câncer de pulmão

Assistência a mães solo com câncer deve considerar questões sociais

A cada 3 dias, setembro teve 1 morte violenta de indígena

Coleta do Censo atrasa e deve terminar em dezembro, afirma IBGE

Investidores comemoram 2º turno, e dólar tem maior queda desde 2018

Diante de eleição acirrada, empresariado revê estratégia de apoio

Valor Econômico

Reino Unido recua em corte de imposto

Decisão é um revés para a premiê Liz Truss, que pretendia fazer ampla reformulação da economia britânica

IBGE amplia prazo para concluir Censo e deve precisar de mais verba

Expectativa agora é que coleta de dados seja concluída no início de dezembro, e não mais no fim de outubro

82% das empresas de SP ignoram cota para PCD

54% das vagas reservadas para as pessoas com deficiência não foram ocupadas, aponta estudo

‘Gender gap’: creches e licença parental

Creches, em quantidade e com qualidade, e licenças parentais, mais longas e mais bem estruturadas, parecem o caminho para reduzir as diferenças de gênero

Custo industrial desacelera devagar e segura inflação

Melhora das cadeias produtivas globais ajuda, mas processo é gradual

Importação cresce mais e estreita saldo da balança

Puxadas por insumos agrícolas e combustíveis, compras externas aumentam 24,9% e vendas 18,8% em setembro

É preciso falar sobre as contas públicas

Nenhum dos candidatos à Presidência da República tocou no assunto

Dallagnol declara voto em Bolsonaro no 2º turno

Ex-coordenador da Lava-Jato foi o deputado mais votado do Paraná

Unctad alerta para recessão global e risco a emergentes

Alta de juros nos países ricos pode gerar espiral de crise da dívida nas nações em desenvolvimento

Putin avança e a Europa hesita

Seria fácil para a UE convencer os mercados de dívida de que é preciso haver uma grande mudança nas fontes de energia nos próximos 5 a 10 anos

Privatizada, Codesa busca ampliação e novas cargas

Experiência no Espírito Santo será pioneira no setor e uma vitrine para as próximas privatizações

Porto de Suape retoma autonomia após nove anos

Várias atribuições tinham sido absorvidas pela da Agência Nacional de Transporte Aquaviários (Antaq) em 2013

Faltam aviões para empresas aéreas nos EUA

Dificuldades na cadeias de fornecimento provocadas pela pandemia ainda afetam fabricantes de aeronaves

Talura ‘elimina’ os e-mails em fretes do agro

Plataforma de contratação de transporte internacional prevê R$ 100 milhões em transações em 2022

Nova solução torna viável antecipação da safrinha

Sistema Antecipe, lançado em 2020, pode proporcionar ganhos de produtividade

Divergências travam debate de regras para proteínas alternativas

Ministro Marcos Montes sugere proibição de termos como carne e leite para produtos de base vegetal

Ciência no debate sobre plant-based

Entidades que representam consumidores e fabricantes de proteínas à base de vegetais defendem critério científico para decisão sobre rotulagem

‘Novata’, Sombrero avança na área de seguro rural

De janeiro a agosto, empresa emitiu R$ 158,9 milhões em prêmios para mais de 3 mil apólices

Ações de estatais são o grande destaque da bolsa após 1º turno

Perfil mais conservador do Congresso anima segmento; Petrobras e BB sobem mais de 7,5%

Inflação exige período de taxas mais altas, diz Fed

Há pressão em preços e no mercado de trabalho, diz presidente da regional de Nova York do bc americano

Goldman prevê mais perdas para bolsas dos EUA em 2023

Banco projeta que famílias e investidores estrangeiros podem se desfazer de US$ 100 bi em papéis, volume equivalente ao das compras líquidas neste ano

Crédito: Evolução legal das últimas décadas

Inovações no arcabouço fortaleceram sistema de garantias e ajudaram na redução das taxas de juros cobradas, mas ainda há longo caminho para melhorar e ampliar concessão no Brasil