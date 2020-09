O teto de um supermercado localizado no Jardim Santo Amaro em Cambé cedeu e assustou os consumidores que estavam fazendo compras no inicio da tarde deste sábado (12/09).

Segundo informações a estrutura metálica cedeu por alguns metros fazendo um grande barulho, nenhuma pessoa ficou ferida e o supermercado foi esvaziado rapidamente. Após uma analise da estrutura, funcionários foram autorizados a retirar as mercadorias do interior do estabelecimentos.

Nota sobre a loja Av. Gabriel Freceiro de Miranda,1125

Informamos que a loja Av. Gabriel Freceiro de Miranda,1125 no Jardim Santo Amaro em Cambé ficará fechada para a manutenção do telhado nos próximos dias, pois estávamos realizando uma manutenção nas placas solares e parte do telhado veio a ceder.

Diante desta situação a diretoria da Rede de Supermercados Super Golff, informa que prezando pela segurança dos colaboradores e clientes decidiu fechar a loja até que as adequações necessárias sejam realizadas.

Pedimos desculpas aos clientes pelos transtornos causados e informamos que trabalharemos o mais rápido possível para atendê-los.

Atenciosamente.