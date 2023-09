Polícia Militar de Cambé Desmantela Operação de Tráfico de Drogas no Jardim Tupi

Na última terça-feira, (05/09) a Polícia Militar de Cambé realizou uma operação bem-sucedida para desmantelar uma operação de tráfico de drogas que estava ativa no Jardim Tupi. A ação resultou na prisão de um suspeito e na apreensão significativa de drogas e dinheiro.

A equipe recebeu informações de moradores da região, que alertaram sobre um homem loiro envolvido na venda intensa de entorpecentes no bairro. Agindo com rapidez e eficiência, os policiais conseguiram abordar o suspeito e apreender R$931,50 em dinheiro, que estava em notas trocadas, indicando a atividade ilegal.

Além do dinheiro, a operação também contou com o auxílio do K9 do CHOQUE CANIL da 5ª BPM, que localizou dentro de um cano de água diversos pacotes contendo porções de droga. Essas substâncias estavam cuidadosamente acondicionadas em papel alumínio, prontas para serem comercializadas. Diante da evidência, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Cambé para as devidas providências legais.

Os resultados da operação foram impressionantes:

1 indivíduo maior de idade preso;

977 porções de substâncias análogas ao crack apreendidas;

R$931,50 em dinheiro, que provavelmente seriam usados no tráfico.

Essa ação demonstra o compromisso da Polícia Militar de Cambé em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da comunidade local. A colaboração dos moradores foi fundamental para o sucesso da operação, destacando a importância da cooperação entre a polícia e a comunidade no combate ao crime.

Denuncias podem ser realizadas através do WhatsApp Denuncia da Polícia Civil (43) 3249-8615 – Disk Denuncia 181 ou 190 da Polícia Militar