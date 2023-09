Operação Integração: Polícia Civil e Militar Unem Forças para Desarticular Quadrilha de Tráfico e Armas

Nesta terça-feira (05/09), uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar do Paraná, denominada “Operação Integração”, teve como alvo uma organização criminosa com atuação em Cambé e região, envolvida no tráfico de drogas e armas. O resultado dessa ação coordenada resultou em uma série de prisões, apreensões significativas e um golpe no crime organizado.

A Agência de Inteligência da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar de Cambé iniciou essa operação, coletando informações sobre um grupo que operava na cidade, distribuindo drogas e armas. Essas informações foram fundamentais para o sucesso da operação, que contou com o envolvimento de vários órgãos de segurança, incluindo a ROTAM e CHOQUE CANIL do 5ª BPM.

Com base nas informações iniciais, os investigadores da Polícia Civil de Cambé continuaram o trabalho de campo, confirmando os dados e realizando investigações complementares. Esses esforços levaram à obtenção de mandados judiciais, solicitados ao Ministério Público, que autorizaram medidas cautelares de busca e apreensão em diversos locais da região.

Ao longo da operação, foram cumpridos:

1 mandado de prisão;

13 mandados de busca e apreensão domiciliar em Londrina, Cambé e Rolândia.

Os resultados foram impressionantes. Entre os materiais apreendidos estavam armas de fogo, munições, drogas e dinheiro, destacando-se:

01 pistola Jericho calibre 9 mm com 3 carregadores;

01 pistola TAURUS calibre 380;

01 revólver calibre 22;

Diversas munições de diferentes calibres;

Quantidades significativas de crack, maconha e cocaína;

Coletes balísticos;

Uma quantia em dinheiro.

A operação também resultou na prisão de um homem e uma mulher maiores de idade, que agora enfrentarão a justiça por suas atividades criminosas.

Essa ação conjunta da Polícia Civil e Militar reforça o compromisso das forças de segurança em combater o tráfico de drogas e armas, bem como a criminalidade em geral, mantendo a ordem e a segurança em nossa região. Operações como essa demonstram a importância da cooperação entre as instituições para proteger a sociedade e enfrentar o crime organizado.

Denuncias podem ser realizadas através do WhatsApp Denuncia da Polícia Civil (43) 3249-8615 – Disk Denuncia 181 ou 190 da Polícia Militar