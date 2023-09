Futsal feminino é campeão da fase macrorregional dos JAPs; Handebol também vai à fase final

Neste fim de semana, foi disputada a fase macrorregional do 65º Jogos Abertos do Paraná (JAPS). A fase contou com a participação das equipes de futsal feminino e handebol masculino, que foram até o município de Ivaiporã para disputar uma vaga na fase final. O futsal feminino conquistou o título da fase, já o handebol ficou com a vice-colocação. As duas equipes se classificaram para a grande decisão dos jogos, que será disputada em Pato Branco, entre os dias 9 e 12 de novembro.

Futsal feminino

A equipe de futsal feminino, que já havia sido campeã na fase regional, manteve a invencibilidade na competição. Na macrorregional, neste fim de semana, vitórias contra Cornélio Procópio por 6 a 1, Itambé por 5 a 1 e as anfitriões Ivaiporã por 2 a 1. Com isso, mais um título garantido, e a vaga para a próxima fase confirmada.

Edson do Nascimento, o Garrincha, treinador do futsal em Cambé, relata que apesar do título, a fase teve alguns empecilhos por conta de desfalques na equipe. “Na sexta algumas meninas trabalharam e não puderam ir, no sábado também tivemos algumas baixas e no domingo tive duas titulares lesionadas. Não conseguimos ter a equipe completa em nenhum momento. Então, essa foi uma fase mais disputada. Apesar dos placares dos dois primeiros jogos, as partidas não foram fáceis, mas conseguimos chegar e ser campeãs. Essas meninas tem um talento incrível”, expressou.

Garrincha ainda explica que agora na fase final a disputa se dá entre as 12 melhores equipes do estado e Cambé está lá. “Agora é aguardar para saber em qual grupo estaremos, as adversárias que virão pela frente. Mas a expectativa é muito grande, e vamos nos organizar bem para conseguir levar, se não todas, 80% da equipe e buscar uma boa campanha”.

Handebol masculino

Já o handebol masculino conquistou a prata na fase macrorregional, mas como classificavam duas equipes para a etapa decisiva do JAPS, Cambé está garantido em mais uma modalidade em novembro. No primeiro jogo, revés para Ribeirão do Pinhal por 24 a 27. Já na segunda partida, vitória por 33 a 28 diante de Palmital e vaga carimbada.

O treinador de handebol em Cambé, Rodolfo Cyborg analisou a participação da equipe e destacou a união e feitos conquistados mesmo por uma equipe ainda tão jovem. “Cambé consegue ter uma equipe competitiva, mesmo a nível estadual, porque temos um trabalho de base bem bacana, com atletas jovens chegando na categoria adulta, todos do município, que treinam toda a semana juntos e merecem muito. Além das outras competições, fizemos uma fase macrorregional forte, com duas partidas. Infelizmente contra Ribeirão do Pinhal nós não conseguimos vencer, mesmo em jogo bem equilibrado, no qual saímos atrás, buscamos, mas não conseguimos virar. Contra Palmital já conseguimos a vitória, e como se classificam duas equipes, garantimos a vaga à fase final e também nosso objetivo maior na competição, que era uma vaga entre as 12 melhores equipes do estado”, disse.

Outras modalidades

Além dos Jogos Abertos do Paraná, Cambé também entrou em quadra e campo em outras modalidades neste fim de semana. Pelo Campeonato Paranaense de basquete masculino sub-17, vitória contra o ADRM Maringá, em Maringá, por 68 a 49. Já na Copa Centro Norte Paranaense de Futebol de Base, o time juvenil de Cambé empatou em 1 a 1 diante do Florestópolis, mas se manteve na 1ª colocação da fase de grupos, com 13 pontos e ainda invicto.