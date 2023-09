MANCHETE DOS JORNAIS DESTA TERÇA-FEIRA, 05 DE SETEMBRO DE 2023

ALÔ CAMINHONEIROS

Diesel sobe R$ 0,11 por litro na bomba com retorno de PIS e Cofins

Combustível voltará a sofrer incidência de impostos federais antecipadamente para compensar gasto com incentivo para carros novos (Valor)

Fundos imobiliários e do agro serão taxados

Governo diz que só pequeno grupo de investidores, que se juntam para não pagar IR, vai ser afetado pela medida. As mudanças propostas pelo governo para os investimentos dos mais ricos vão além dos fundos exclusivos e offshore (com recursos no exterior): atingem também parte dos fundos imobiliários (FIIs) e do agronegócio (Fiagro). O objetivo da equipe econômica é fechar uma brecha que possibilita hoje a pequenos grupos de investidores, às vezes da mesma família, não pagar IR sobre os dividendos distribuídos por essas aplicações.

Para isso, o governo incluiu na medida provisória que trata dos fundos exclusivos um dispositivo alterando a regra de isenção de IR para os cotistas dos FIIs e Fiagros. O texto determina que o benefício será válido apenas para fundos com, no mínimo, 500 cotistas – a regra hoje é para 50 cotistas.As demais exigências continuam válidas: para ter isenção, os fundos devem ser negociados em Bolsa ou no mercado de balcão organizado, e o investidor não pode ter mais de 10% das cotas emitidas. Como se trata de MP, a vigência é imediata e o Congresso terá 120 dias para aprová-la. Caso contrário, perde a validade. (Estado)

É hora de atentar para o sistema nacional de informações estatísticas

É hora de atentar para o sistema nacional de informações estatísticas

Penúria pela qual passa o IBGE tem consequências fáceis de constatar, como a não realização de pesquisas, redução do escopo de parte dos levantamentos e os vários problemas do Censo Demográfico.

Governança na execução dos projetos é uma das principais dúvidas sobre Novo PAC

Governança na execução dos projetos é uma das principais dúvidas sobre Novo PAC

Especialistas questionam se erros de projetos incluídos nas duas primeiras etapas do programa podem voltar a ocorrer agora. Metade das obras paradas no país é de difícil retomada, diz governo. Tribunal de Contas da União diz que existem mais de 8,6 mil projetos interrompidos, 41% dos empreendimentos em curso

À Justiça, ex-CEO da Americanas afirma que Sicupira sabia de crise

Conar derruba anúncio que acusa bancos de querer fim do parcelado

Desenrola inclui renegociação com dívidas de pequenas empresas

Mercado projeta déficit de 0,71% do PIB ou menos pra 2024

Taxação vai atingir fundos imobiliários e do agronegócio

Governo cria grupo para avaliar precatórios

Parlamentares falam em ‘abrir discussão’ sobre administrativa

Sob pressão, governo começa a discutir reforma administrativa

Servidora do TJ é presa sobre plano de celular por desvio de R$ 2,5 mi de processos arquivados

Entidade rural vê risco ao status sanitário do Brasil

Ibama barra autorizações de caça a javali e animais exóticos

Três são presos sob suspeita de matar líder quilombola na Bahia

Ninguém fala seriamente em cortar gastos no Brasil

General diz que omissão de G. Dias facilitou invasão ‘premeditada a serviço de outros’

Minirreforma libera doação em Pix para candidatos

Petrobras cancela venda de poços terrestres

Relator do projeto de apostas on-line discute redução da taxa

Pix terá função de débito automático para contas no ano que vem

CPI da Americanas vê um ‘escândalo contábil’, mas não aponta culpados

Calote da Venezuela revela risco de usar ideologia para conceder crédito

Ampliação do programa MEI agrava risco fiscal

Minirreforma eleitoral mira novo cálculo da Ficha Limpa

MP pode que Bolsonaro entregue todos os presentes

Patriotas tem o que comemorar?

Petrobras faz acordo com fundo árabe que comprou refinaria

CPI da Americanas termina sem apontar culpados

Eletrobras informa suspensão de PDV determinada pelo TST

Entregador pede R$ 35 por hora online, e app oferece R$ 12 por hora trabalhada

Pix de R$ 1,2 bi em dezembro de 2022 é o maior já feito, diz BC

Federação de bancos barra comercial sobre parcelado sem juros

Disputa entre bancos e maquininhas sobe de tom com troca de acusações

Após PIB, analistas elevam previsão de crescimento para 2,56%

Agências da Previdência e de bancos fecham no 7 de Setembro

Governo deixa Bolsa Família e INSS pendentes no Congresso

Grupo vai avaliar sumiço de 223 mil da fila do INSS

Abin instala plano contra ameaças ao 7 de Setembro

Maioria das big techs não tem regras do 8/1

Dino destrói provas contra si mesmo e outros dos vândalos

Registros são apagados, diz Defesa sobre eventual visita de hacker

Desafio do Novo PAC é conciliar investimentos com meta fiscal

Programa é relançado em momento de dúvida sobre capacidade do governo de zerar déficit primário; especialistas também questionam governança

Petrobras revê decisão de vender ativos

Empresa manterá a venda de participações em três termelétricas, mas desistiu de se desfazer de três ativos de exploração e produção (E&P), além de uma subsidiária na Argentina

Em agosto, B3 tem maior saída de estrangeiro desde março de 2020

Segundo dados da B3 compilados pelo Valor Data, o investidor estrangeiro fez saques líquidos de R$ 13,21 bilhões no período. O último a sair apague as luzes

China subsidia superprodução de baterias

Capacidade de produção das fábricas chinesas deve alcançar 1.500 gigawatts/hora (GWh) neste ano – o suficiente para abastecer 22 milhões de veículos

Despesa previdenciária pode estar subestimada, aponta economista

Economista Marcos Mendes questiona valores previstos na PLOA e diz que gastos podem ser, no mínimo, R$ 16 bi maiores

‘Novo PAC’ precisa conciliar investimento com meta fiscal

'Novo PAC' precisa conciliar investimento com meta fiscal

Programa pode sofrer dificuldades se governo tiver que fazer contingenciamentos para cumprir regra de contas públicas.

MEU PIRÃO PRIMEIRO

Governo deve dar aval a PEC que aumenta repasse do FPM

Após pressão de prefeitos, Casa Civil chamou Fazenda para negociar; em contrapartida pautas que gerem receita terão apoio de gestores

Abin terá centro de monitoramento para reunir informações sobre o 7/9

Abin terá centro de monitoramento para reunir informações sobre o 7/9

Superintendências estaduais também vão acompanhar os eventos nas suas respectivas capitais.

Costa Neto descarta coligação entre PT e PL nas eleições 2024

Costa Neto descarta coligação entre PT e PL nas eleições 2024

Fabio Wajngarten disse haver "muita fumaça" sobre o assunto e classificou como "inconcebível" uma aliança.

Mercado de máquinas no país vai recuar até 8%

Abimaq aponta aumento de importações de máquinas e equipamentos, com alta de 14% até junho, e faz críticas ao arrocho monetário e ao custo Brasil

Tentativa de golpe do Pix atinge 42%

Pesquisa mostra que 9% dos entrevistados foram vítimas de crimes com o meio instantâneo; há pouca diferença por idade

‘BC precisa atacar conta laranja’

Campos Neto diz que Pix diminui fraudes porque é rastreável, mas defende que bancos melhorem processo de abertura de contas para evitar uso por ‘fantasmas’

O juro caiu, mas cautela e canja de galinha…

Investidor só deveria aumentar exposição a ativos de risco caso tenha temperamento adequado para suportar a volatilidade típica dos mercados com horizonte de investimento elástico

Transporte precário reduz competitividade

Infraestrutura inadequada encarece escoamento de grãos e prejudica indústria e comércio

Região segue com tensão em torno do garimpo mesmo após operações

Acredita-se que estejam sendo despejadas 150 toneladas de mercúrio por ano na Amazônia, segundo a WWF

Jornal imparcial

