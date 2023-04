Tragédia em Guaraci: bebê de apenas 6 meses morre após briga entre família

Na noite desta terça-feira (04/04), Guaraci, cidade próxima de Jaguapitã, no Paraná, foi palco de uma tragédia que chocou toda a região. Por volta das 21h40, disparos de arma de fogo foram ouvidos no bairro Alto da Boa Vista, onde uma briga entre membros de uma mesma família terminou em uma cena de horror.

Segundo informações preliminares, um dos envolvidos na briga sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra um bebê de apenas 6 meses, uma mulher e um rapaz. A criança, que foi atingida gravemente, acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu antes de chegar ao hospital.

Os outros dois feridos foram socorridos pela equipe básica de saúde de Guaraci e encaminhados via Samu para o hospital de Rolândia, onde recebem atendimento médico e estão em observação.

Ainda não se sabe ao certo o motivo da briga que terminou em tragédia, mas a polícia local já iniciou as investigações e está trabalhando para identificar o autor dos disparos.

A população de Guaraci está em choque com a notícia da morte do bebê e se solidariza com a família nesse momento difícil. A prefeitura da cidade emitiu uma nota de pesar e afirmou que está prestando todo o suporte necessário aos familiares das vítimas.

Esse episódio lamentável serve como um alerta para a crescente violência que assola o país e a importância de que medidas mais efetivas sejam tomadas para coibir a posse e o uso indiscriminado de armas de fogo. A vida de inocentes não pode ser interrompida por conflitos que muitas vezes poderiam ser resolvidos de outra maneira.