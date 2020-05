A Polícia Militar recuperou uma bicicleta que havia sido furtada em Cambé. O suposto autor do crime foi preso em flagrante e a bicicleta posteriormente seria devolvida ao seu devido proprietário.

Na sequência, durante investigações, a Polícia Civil localizou na residência do suspeito mais duas bicicletas que podem ser produtos de ilícito.

De acordo com informações e imagens do circuito de segurança, o rapaz é suspeito também de invadir uma residência na Rua Olga Cristiane Panissa no Jardim Bela Itália em Cambé, onde o vídeo abaixo mostra o exato momento do furto de uma bicicleta ainda não recuperada, onde ele abre o portão tranquilamente, retira a bicicleta e empreende fuga. Segundo o suposto autor do crime, ele informou que vendeu a mesma no Conjunto Avelino Vieira em Londrina por R$ 30,00.

Bicicleta vendida no Conj. Avelino Vieira e ainda não localizada

Caso alguém reconheça alguma das duas bicicletas recuperadas, poderá comparecer na Delegacia de Polícia de Cambé.